Авиационно-спортивный клуб построят на аэродроме «Новинки»

Застройщиком проекта выступает индивидуальный предприниматель, инвестиции которого составят 28 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На территории аэродрома авиации общего назначения «Новинки» построят здание авиационно-спортивного клуба. Объект площадью 727 кв. метров предназначен для проведения теоретических занятий будущих учеников, ознакомления с внутренним устройством воздушных кораблей и получения опыта от действующих пилотов.





Реализация проекта позволит создать 14 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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