Авито Работа: 73% россиян выбирают работодателя по репутации

Фото: IStock/Liubomyr Vorona
Согласно исследованию Авито Работа, 73% россиян обращают внимание на репутацию компании при поиске работы. Опрос есть в распоряжении «Радио 1».
Чаще всего россияне обращают внимание на отзывы бывших и действующих сотрудников в Интернете (57%), рекомендации друзей (45%), проверенный профиль компании (31%), рейтинг работодателя на джоб-платформе (29%) и сайт организации (27%).
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При этом, 65% респондентов отметили, что не доверяют компании, если у их знакомых был негативный опыт. Ещё 52% заявили, что на отношение к организации влияют негативные отзывы или их отсутствие, 34% обращают внимание на сайт, не вызывающий уверенности, для 32% опрошенных важным критерием является отсутствие подтверждения пройденной проверки профиля работодателя на платформе для поиска работы.
Больше всего на наличие отметки о достоверности реквизитов компании-работодателя в профиле на работных сайтах обращают внимание жителей Красноярска (41%), Санкт-Петербурга (39%), Казани (38%) и Новосибирска (37%), а также в равной степени представителей сегментов IT, консалтинга, медицины, фитнеса (38%) и банкинга (37%).
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Екатерина Шмакова