Авито Работа: Автосервисы массово ищут шиномонтажников и поднимают зарплаты

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Спрос на специалистов по шиномонтажу в России вырос на 35% за последний месяц. Об этом «Радио 1» рассказали аналитики Авито Работы.
Высокий спрос вызван сменой погоды и потребностями россиян в подготовке автомобилей к зиме. Отмечается также, что и соискатели стали на 35% чаще откликаться на размещённые вакансии. Вслед за увеличением востребованности специалистов растут и средние предложения по зарплате, отмечают аналитики. В октябре шиномонтажникам предлагают 74 503 рубля, что на 4% больше, чем в прошлом месяце.
Больше всего спрос на специалистов по шиномонтажу за месяц вырос в Нижнем Новгороде ( 88%), Екатеринбурге ( 86%), Москве ( 83%), Воронеже ( 67%) и Самаре ( 52%). Зарплату специалистам больше подняли в Воронеже (100 481 рубль) и Челябинске (77 514 рублей), также на 22% выросли зарплаты для специалистов по шиномонтажу в Новосибирске, там предлагают 85 678 рублей.
В целом в третьем квартале 2023 года число вакансий для шиномонтажников увеличилось на 52% год к году. Средняя предлагаемая заработная плата составила 68 932 рубля, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году.
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Больше всего спрос на специалистов по шиномонтажу за месяц вырос в Нижнем Новгороде ( 88%), Екатеринбурге ( 86%), Москве ( 83%), Воронеже ( 67%) и Самаре ( 52%). Зарплату специалистам больше подняли в Воронеже (100 481 рубль) и Челябинске (77 514 рублей), также на 22% выросли зарплаты для специалистов по шиномонтажу в Новосибирске, там предлагают 85 678 рублей.
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