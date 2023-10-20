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Авито Работа: Автосервисы массово ищут шиномонтажников и поднимают зарплаты

Авито Работа: вакансий для специалистов по шиномонтажу стало больше на 35%
20 октября 2023, 10:51
Фото: IStock/FotoDuets

Фото: IStock/FotoDuets

Спрос на специалистов по шиномонтажу в России вырос на 35% за последний месяц. Об этом «Радио 1» рассказали аналитики Авито Работы.
Высокий спрос вызван сменой погоды и потребностями россиян в подготовке автомобилей к зиме. Отмечается также, что и соискатели стали на 35% чаще откликаться на размещённые вакансии. Вслед за увеличением востребованности специалистов растут и средние предложения по зарплате, отмечают аналитики. В октябре шиномонтажникам предлагают 74 503 рубля, что на 4% больше, чем в прошлом месяце.

Больше всего спрос на специалистов по шиномонтажу за месяц вырос в Нижнем Новгороде ( 88%), Екатеринбурге ( 86%), Москве ( 83%), Воронеже ( 67%) и Самаре ( 52%). Зарплату специалистам больше подняли в Воронеже (100 481 рубль) и Челябинске (77 514 рублей), также на 22% выросли зарплаты для специалистов по шиномонтажу в Новосибирске, там предлагают 85 678 рублей.


В целом в третьем квартале 2023 года число вакансий для шиномонтажников увеличилось на 52% год к году. Средняя предлагаемая заработная плата составила 68 932 рубля, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году.

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#автомобили
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В Грузии заявили о подготовке к возможному применению ядерного оружия
СГБ Грузии заявила о подготовке плана на случай ядерной войны
20 октября 2023, 09:57

Фото: istock / Gerasimov174

Правительство Грузии заявило о начале подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности Грущии Григол Лилуашвили. Информацию сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Под руководством правительства с участием ведомств реагирования и нашей Службы госбезопасности разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства расписан сценарий действий, который нам придется воплотить в реальность», — заявил глава СГБ.
Лилуашвили уточнил, что он имеет в виду регион в целом, а не только Грузию. Он также добавил, что страну не спасут укрытия в случае ударной атаки, поэтому Грузия планирует проводить прагматичную внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее сообщалось, что два представителя российской делегации не получили визы для участия во встрече «ядерной пятерки». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Минпромторге назвали марки автомобилей для чиновников
Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников
20 октября 2023, 09:55

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Минпромторг назвал модели автомобилей, которые будут закупаться для чиновников в качестве служебного транспорта.
Так, в список вошли шесть марок легковых автомобилей: Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus Evolute и Haval. 

В ведомстве отметили, что список будет постепенно пополняться по мере выпуска новых моделей.

Также уточняется, что в приоритете стоят госзакупки автомобилей с высокой степенью локализации. Для покупки иных машин необходимо специальное разрешение. 

Напомним, что с предложением пересадить госслужащих на отечественные автомобили выступил президент России Владимир Путин. В Минпромторге добавили, что такая мера позволит повысить спрос на российские авто, а также поспособствует развитию отрасли. 

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#автомобили
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#россия
#автопроизводители
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В школах Подмосковья китайский язык будут преподавать носители языка
20 октября 2023, 09:45

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель мэра Чунцина Ченом Мингбо договорились об участие китайских педагогов в преподавании китайского языка в подмосковных школах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства МО.
«Китайский язык сейчас – один из самых востребованных, наравне с английским. Месяц назад представители ведущих школ Московской области приезжали в Китай, чтобы познакомиться с самыми передовыми методиками образования, обменяться опытом и новыми идеями», - поделился Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что и в Китае изучают русский язык. Россия также заинтересована в двустороннем обмене такими программами образования.

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#подмосковье
#россия
#китай
#русский язык
#андрей воробьёв
#губернатор
#сотрудничество
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«Ростех»: Новейшая гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания
20 октября 2023, 09:40

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном завершении новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ». Это означает, что в ближайшее время начнется ее серийное производство.
По сообщению пресс-службы госкорпорации, испытания САУ подтвердили ее уникальные технические характеристики. Новейшая гаубица заметно превосходит лучшие зарубежные и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени, затрачиваемому на решение поставленных боевых задач.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сравнил «Коалицию-СВ» с боевым роботом. Он подчеркнул, что отличительной чертой новой САУ является высокая степень автоматизации. Члены экипажа боевой машины находятся в изолированной бронированной капсуле и могут управлять установкой удаленно.

Успешное завершение испытаний означает скорое начало массового производства этой передовой артиллерийской системы.

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#испытания
#машины
#стрельба
#производство
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Финансовый эксперт Глазков прокомментировал ожидаемые изменения пенсий
Финансовый эксперт Максим Глазков: Пенсии проиндексируют не 7,5% с 1 января 2024 года
20 октября 2023, 09:01

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Финансовый эксперт Глазков напомнил, что с 1 января 2024 года пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Таким образом, ежемесячная выплата неработающим пенсионерам увеличится до 23,4 тысячи рублей.
С начала года также аналогичным образом увеличится и размер страховой пенсии, а с 1 апреля — размер социальной пенсии, рассказал специалист в беседе с RT. Ее сумма составит 13,4 тысячи рублей, уточнил эксперт. Он также добавил, что претендовать на социальную пенсию смогут нетрудоспособные граждане, а также те, у кого недостаточен стаж для назначения другой пенсионной категории.

Максим Глазков пояснил, что льготные категории также смогут получить выплату, проиндексированную на 7,5%. К этой категории относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, граждане, пострадавшие от радиации и ядерных испытаний, герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, а также те, кто пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Для работающих пенсионеров процент индексации будет рассчитываться индивидуально, исходя из трудового стажа, сказал эксперт в заключение.

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#эксперт
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#люди
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Россиянам предрекли нестабильный ноябрь
Гидрометцентр назвал ноябрь нестабильным с провалами в холод
20 октября 2023, 08:35

Фото: istock / yulenochekk

Ноябрь в России принесет нестабильную помогу с провалами в холод. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете».
Паршина заявила, что на европейской части РФ по большей части температура будет в пределах климатической нормы. Исключения составят Поволжье и республика Коми. Там ночью температура будет в пределах минут 3-8  градусов, а днем в среднем будет около нуля. А в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях термометр покажет значения немного выше нормы. 

В Москве в ноябре средняя температура днем составит минус три-плюс два градуса, а ночью в среднем один-шесть градусов ниже нуля. Паршина также сообщила, что в ноябре осадков будет меньше, чем в октябре и они будут в пределах нормы. При похолоданиях возможен снег.

В Пермском крае и Кировской области прогнозируется днем — до минус 12 градусов, а ночью она может упасть до минус 18. В Поволжье по ночам будет морозить до минус 10 градусов.

Температура ниже нормы ожидается на Урале и в Сибири. Днем температура может достигать минус трех-восьми градусов, а в некоторых районах Западной Сибири прогнозируются морозы до 25 градусов ниже нуля.

Тепло в ноябре можно ожидать только в Ростовской области и на Нижней Волге, там температура днем будет подниматься до плюс 8-10 градусов. Также плюсовая температура сохранится на юге Приморского края, на Сахалине и на юге Курильских островов.

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#рф
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Презентация китайского автомобильного бренда Hongqi прошла в Москве
20 октября 2023, 08:04

Фото: istockphoto/Fahroni

В Москве состоялась официальная презентация китайского премиального автомобильного бренда Hongqi. Компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, которые в скором времени будут представлены в российских автосалонах.
В данный момент российская линейка бренда представлена четырьмя моделями: два седана и два кроссовера, сообщает издание Autonews.ru. Но со следующего года разнообразия будет больше: компания анонсировала появление на российском рынке двух новинок — роскошного минивэна и компактного кроссовера.

Ранее бренд Hongqi, что в переводе с китайского означает «красное знамя», выпускал автомобили исключительно для политической элиты КНР. Однако с недавнего времени компания начала производить и «гражданские» машины для свободной продажи. Более того, Hongqi уже поставляет некоторые модели в Норвегию и Объединенные Арабские Эмираты. А нынешним летом Hongqi начал поставлять свои элитные автомобили и в Россию.

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#китай
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Илон Маск восхитился красотой станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге
20 октября 2023, 06:18

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

Предприниматель из США Илон Маск на своей странице в соцсети X выразил восхищение станцией метро «Автово» в Санкт-Петербурге.
Бизнесмен сопроводил публикацию видеозаписью, снятой на платформе станции метро.

«Вот так должны выглядеть станции метро», — говорится в публикации.

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20 октября — День военного связиста: как отмечают, что подарить
20 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Vadimborkin

Ежегодно 20 октября профессиональный праздник отмечают специалисты, которые обеспечивают координацию, безопасность и точность работы всех частей армии. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать праздник и что подарить военным связистам.

День военного связиста — 2023: история праздника


Ни одна армия мира не может существовать без связи. Отряды военных связистов появились еще XVIII веке, однако особую славу специалисты этой области получили во времена Великой Отечественной войны. Учреждение праздничной даты неслучайно. Именно 20 октября 1919 года было создано первое войско связи России. В 2006 году праздник утвердил президент России Владимир Путин. День военного связиста стал официальным праздником, призванным привлечь внимание к важности этой профессии, особым навыкам военнослужащих войск связи и важнейшей роли военных связистов в укреплении обороны и безопасности страны.

День военного связиста – 2023: за что отвечают


Военные связисты обеспечивают армию возможностями для передачи информации, обслуживают системы и средства автоматизации на пунктах управления, работают с секретной информацией, шифруют и кодируют данные.  
Их профессиональные навыки позволяют устанавливать связь в любой обстановке, в условиях ограниченности инструментов и ресурсов.   

День военного связиста – 2023: традиции


В этот день в воинских частях проходят торжественные мероприятия. Отличившихся в службе бойцов награждают грамотами, медалями, присваивают воинские звания. 20 октября принято также поздравлять ветеранов войск, инженеров, разработчиков средств связи. По телевидению в День военного связиста выходят тематические репортажи, общественности рассказывают о подвигах и заслугах связистов в мирное и военное время.  

Что подарить военному связисту


20 октября следует выразить слова благодарности проходящим службу в войсках связи за их непростую, важную и порой опасную работу. В качестве подарка военному связисту можно преподнести фляжки, стелы, брелоки, ремни, обложки на удостоверение, флаги войск связи, портативный набор инструментов, подарочные сертификаты и т.д.

На сувениры можно нанести эмблему войск связи, инициалы военнослужащего, теплые пожелания. 

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