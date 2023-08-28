«Авито Работа»: Больше четверти россиян хотят перейти на работу в более крупный бизнес

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Аналитики «Авито Работа» опросили более 10 000 работающих россиян и выяснили, что 27% из них мечтают работать в крупной и известной компании.
По мнению 27% россиян из числа опрошенных, лучше трудиться в известной и крупной компании. Однако, 67% респондентов заявили, что комфортные условия работы будут представлены в менее крупном бизнесе.
Примечательно, что чем моложе опрашиваемый, чем больше у него желание трудоустроиться в крупную корпорацию. Среди респондентов, возраст которых составляет от 55 до 64 лет, напротив, преобладает желание работать в небольших компаниях и организациях.
Аналитики платформы выяснили, что 25% россиян уверены, что размер оплаты труда в большой организации и маленькой совпадает, если речь идет об одной и той же занимаемой должности. Управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что предложения по зарплате действительно могут совпадать, но компетенция будет различаться. Также, будет по-разному уделяться внимание корпоративной культуре.
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Примечательно, что чем моложе опрашиваемый, чем больше у него желание трудоустроиться в крупную корпорацию. Среди респондентов, возраст которых составляет от 55 до 64 лет, напротив, преобладает желание работать в небольших компаниях и организациях.
«Зарплатные предложения могут совпадать, но будут различаться перечень компетенций, организационная структура и корпоративная культура. В корпорации у сотрудника появляются широкие возможности карьерного роста благодаря реализации масштабных проектов вместе с большой командой профессионалов», — пояснил Кумпель.Россияне назвали основные плюсы работы в крупных компаниях и отнесли к ним полный социальный пакет, бонусы и льготы, а также конкретный перечень должностных обязанностей. К преимуществам небольших компаний респонденты отнесли гибкость руководства, неформальную рабочую обстановку и увеличенные шансы на то, что старания сотрудника заметит руководитель.
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Анастасия Крестьянова