«Авито Работа»: Большинство россиян не хотят, чтобы дети работали по их профессии

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Аналитики «Авито Работа» опросили 10 000 работающих россиян и выяснили, что 72% граждан РФ не хотят, чтобы в будущем дети выбрали их профессиональную деятельность. Более того, почти две трети (64%) опрошенных утверждают, что они сами никогда не планировали пойти по стопам родителей.
В распределении по сферам чаще всего россяине, которые не хотят, чтобы их дети продолжили ихпрофессиональный путь работают в продажах (82%), логистике (79%), учебных учреждениях (77%) и промышленности (77%).
А больше четверти (28%) респондентов ответили, что они будут счастливы, если дети примут решение пойти по их стопам. Такое мнение в особенности разделяют молодые люди 18-24 лет (51%), а также жители Челябинска (39%) и Москвы (33%). 64% работающих граждан никогда не думали пойти по карьерной лестнице своих родителей. Только 8% из них в итоге пожалели о своем решении не продолжать профессиональный путь семьи.
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А больше четверти (28%) респондентов ответили, что они будут счастливы, если дети примут решение пойти по их стопам. Такое мнение в особенности разделяют молодые люди 18-24 лет (51%), а также жители Челябинска (39%) и Москвы (33%). 64% работающих граждан никогда не думали пойти по карьерной лестнице своих родителей. Только 8% из них в итоге пожалели о своем решении не продолжать профессиональный путь семьи.
«Выбор карьерного пути определённо сложен и многогранен. Его выбор зависит от чётких целей и взвешенных решений. Работа должна приносить не только деньги, но и удовольствие, а также возможности самореализации и личностного роста. Результаты опроса определенно положительные, так как они показывают желание современных родителей дать своим детям принять такое решение самостоятельно», — отметил управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.11% опрошенных все же пошли по стопам родителей, а 17% передумали и выбрали другую профессию. Уточним, что больше всего продолжение карьерной династии распространено в Казани (20%), Волгограде (18%) и Нижнем Новгороде (17%).
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Дана Игумнова