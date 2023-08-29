«Авито Работа»: Большинство россиян не хотят, чтобы дети работали по их профессии

Аналитики «Авито Работа» опросили 10 000 работающих россиян и выяснили, что 72% граждан РФ не хотят, чтобы в будущем дети выбрали их профессиональную деятельность. Более того, почти две трети (64%) опрошенных утверждают, что они сами никогда не планировали пойти по стопам родителей.