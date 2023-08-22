«Авито Работа»: Четверть россиян работает на одном месте более 10 лет

Во вторник утром, 22 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано более 883 тыс. автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе а также трассах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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