«Авито Работа»: Четверть россиян работает на одном месте более 10 лет

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Жители Казани (43%) чаще остальных россиян остаются на одном рабочем месте более 10 лет. За ними следуют новосибирцы (41%). Также высокие показатели в Омске и Челябинске (40%). Самые «усидчивые» на одном месте работают в сфере образования и науки (53%), медицине (45%), бухгалтерии (44%), промышленности (42%).
Среди ключевых факторов, удерживающих россиян на нынешнем месте работы, заработная плата занимает только 5 место в списке приоритетности. Самыми популярными ответами стали удобный график и формат работы (61%), стабильность компании, а также приятный рабочий коллектив (42%). Карьерный рост и социальный пакет интересует только 17% и 18% опрошенных соответственно.
«Не так важно, как долго специалисту комфортно в одной компании. Гораздо важнее — постоянное развитие и карьерный рост, даже если они происходят на одном месте работы в течение многих лет. Однако смена работы может иногда служить инструментом для прорыва в карьере. По результатам опроса, 11% работающих респондентов боятся сменить место работы, однако этот страх не совсем оправдан. Так, согласно данным Индекса рынка труда на платформе Авито Работа, только за месяц конкуренция за соискателя выросла на 16%, а прирост год к году составил 38%. Данная динамика демонстрирует востребованность каждого кандидата со стороны работодателя на российском рынке труда», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.Читайте также:
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