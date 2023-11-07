Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц

Фото: IStock/Drazen Zigic
В начале ноября 2023 года спрос работодателей на учителей иностранных языков увеличился на 67%. Об этом заявили аналитики Авито Работы после анализа вакансий для учителей. Предложения по зарплатам для учителей также увеличились в среднем на 11%, достигнув пиковых значений — до 120 тысяч рублей в месяц.
Самым востребованным преподавателем оказался учитель китайского языка. В ноябре 2023 года число вакансий для них увеличилось в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Параллельно со спросом, средние предлагаемые зарплаты для преподавателей китайского языка выросли на 64% по сравнению с прошлым годом.
Также в ноябре этого года спрос работодателей на учителей русского языка вырос в 2,2 раза. Например, в Екатеринбурге такому педагогу готовы платить 60 000-75 000 рублей в месяц. В последний год специалисты демонстрируют прирост соискательской активности на позицию учителя. Так, в ноябре 2023 года увеличение числа откликов составило 39% год к году.
Учителя английского языка также стали востребованнее на 57%, а их средние зарплаты увеличились на 7%. В Краснодарском крае учителя английского языка могут рассчитывать на зарплату до 120 000 рублей в зависимости от графика работы. При этом, преподаватели стали более активно реагировать на такие вакансии.
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«Огромный интерес к изучению китайского языка обусловлен ростом востребованности специалистов со знанием этого языка на рынке труда. Наша страна активно сотрудничает с Китаем, развивает культурное и торговое взаимодействие – это создаёт высокий спрос на специалистов, владеющих китайским языком и способных содействовать развитию деловых связей», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
Учителя английского языка также стали востребованнее на 57%, а их средние зарплаты увеличились на 7%. В Краснодарском крае учителя английского языка могут рассчитывать на зарплату до 120 000 рублей в зависимости от графика работы. При этом, преподаватели стали более активно реагировать на такие вакансии.
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Екатерина Шмакова