«Avito Работа»: В августе количество вакансий для IT-специалистов выросло на 12%

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В России вырос спрос на специалистов IT-сферы, а также обновились требования к формату работы. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе «Avito Работа».
Только в августе текущего года рост интереса работодателей к IT-специалистам вырос в 3,7 раза.
При этом, в 4 раза выросло количество вакансий, которые предполагают работу в офисе, а не в привычном для «айтишников» дистанционном формате. Такой рост поднял показатели IT-отрасли среди других сфер, которые не так принципиально относятся к формату работы.
Следом за ростом количества вакансий, увеличились и заработные платы для работников IT-индустрии. Средняя зарплата в этом году выросла на 23%, до 60 503 рублей.
Кроме того, управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель заявил, что работодатели стали чаще обращать внимание на потенциальных сотрудников не только с высшим, но и со средним образованием. Проведённый опрос с участием более 10 тысяч работников показал, что 53% опрошенных считают важным получение высшего образования в той сфере, в которой предстоит трудиться. А вот 23% указывают, что достаточно прохождения курсов.
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При этом, в 4 раза выросло количество вакансий, которые предполагают работу в офисе, а не в привычном для «айтишников» дистанционном формате. Такой рост поднял показатели IT-отрасли среди других сфер, которые не так принципиально относятся к формату работы.
Кроме того, управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель заявил, что работодатели стали чаще обращать внимание на потенциальных сотрудников не только с высшим, но и со средним образованием. Проведённый опрос с участием более 10 тысяч работников показал, что 53% опрошенных считают важным получение высшего образования в той сфере, в которой предстоит трудиться. А вот 23% указывают, что достаточно прохождения курсов.
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Анастасия Чинкова