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Авито Работа: В России на 29% вырос спрос на уборщиков снега

06 декабря 2023, 09:00
Фото: IStock/lapandr

Фото: IStock/lapandr

В России за последний месяц вырос спрос на сотрудников по уборке снега. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Авито Работа (есть в распоряжении «Радио 1»).
В начале декабря спрос на таких работников в России выбор на 29% по сравнению с прошлым месяцем из-за рекордного количества осадков. В сравнении с прошлым годом рост спроса составил 124%.
«Столь высокий спрос можно объяснить сменой способа поиска сотрудниках. Если раньше их искали в офлайн-формате, то теперь работодатели стали чаще обращаться к джоб-бордам», — отмечают в исследовании.


При это отмечается, что за последний месяц кандидаты стали на 46% чаще откликаться на вакансии дворников и специалистов, работающих со снегоуборочной техникой. Сегодня средняя предлагаемая зарплата для работников по снегоуборке составляет 44 307 рублей.

За последний месяц значительно вырос спрос на уборщиков, для которых количество вакансий выросло на 61% в сравнении с ноябрем 2023 года. В начале декабря 2023 года среднее предложение по оплате труда для них составляет 48 532 рубля, что на 37% выше, чем месяцем ранее.

В начале декабря 2023 года водители погрузчика для уборки снега стали востребованнее на 40% по сравнению с ноябрем текущего года. В среднем работодатели готовы предложить им 57 748 рублей. Для дворников за последний месяц число вакансий увеличилось на 21%. Средняя предлагаемая зарплата дворника в снегоочистительный сезон составляет 31 064 рубля.

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#спрос
#дворник
#снег
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Женщина прикинулась 14-летней, чтобы заняться сексом со школьником
06 декабря 2023, 09:01

Фото: istockphoto/Ridofranz

В США арестована жительница Флориды, выдававшая себя за 14-летнюю девочку ради секса с несовершеннолетними.
Tampa Bay Times пишет, что 22-летняя Алисса Энн Зингер из города Тампа оказалась под стражей 24 ноября. Она обвиняется в сексуальном насилии над мальчиком в возрасте от 12 до 15 лет. Следствие утверждает, что женщина познакомилась со школьником в мессенджере. Она прикинулась ровесницей мальчика и стала отправлять ему видеоролики порнографического содержания.

На допросе пострадавший рассказал, что Зингер назвалась девочкой на домашнем обучении. С мая по середину сентября они встречались и занимались сексом. По словам школьника, Зингер говорила ему о своих сексуальных контактах с другими подростками. Чуть позже нашлись несовершеннолетние, подтвердившие, что женщина знакомилась с ними в сети.

В июле Зингер вместе с пострадавшим задержали за кражу в магазине. Полицейским она представилась своим именем. Правда, заявила, что родилась в 2009 году. А в базе данных была только Алисса Эн Зингер 2001 года рождения. В ответ на это американка заявила, что у неё есть сводная сестра с таким же именем.

Во время проверки следователи узнали о её связях с несовершеннолетними. После ареста Зингер признала свою вину и была освобождена до суда, оставив залог в 7,5 тыс. долларов.

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#женщины
#секс
#отношения
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В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои
DownRadar: В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои
05 декабря 2023, 23:25

Фото: Фотобанк Московской области

В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои, сообщают пользователи. Об этом говорится на портале DownRadar.
К 22:00 о сбоях, которые начались около 21:30 мск, сообщили 1128 человек. Среди них оказались пользователи из более чем десять регионов России. Самое большое количество жалоб зафиксировано в Москве — более 600.

РБК пишет, что представители банка пообещали в кратчайшие сроки устранить неполадки и объяснили возникшие проблемы с приложением техническими работами.

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#банк
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В посёлке Дубровицы в 2024 году благоустроят набережную Певческого поля
05 декабря 2023, 22:42

Фото: Минблаго МО

В посёлке Дубровицы городского округа Подольск в следующем году начнётся благоустройство набережной «Певческое поле». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна, примыкая к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности. При разработке концепции благоустройства набережной мы учитывали мнение местных жителей. Многие хотят сохранить природные особенности этого места», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Проект предусматривает сохранение зоны проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочно-рекреационной зоны. Вдоль набережной Десны обустроят тропу со смотровыми площадками «Правый берег» и «Мыс». В западной части территории откроют «Аптекарский огород» с зонами кратковременного отдыха. 
 
Для проведения праздника «Цветаевский костёр» сохранится расположение памятного камня поэтессе Марине Цветаевой. У подножья холма будут построены амфитеатр с видом на «Певческое поле», смотровые площадки.   
 
Планируется воссоздать главную планировочную ось исторической «Липовой аллеи». Воссоздана будет и историческая каменная лестница с арт-объектом «Готические ворота».
 
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#подмосковье
#московская область
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Путин надеется, что «Движение первых» не станет бюрократическим
Путин надеется, что «Движение первых» не скоро станет бюрократическим
05 декабря 2023, 21:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что «Движение первых» не станет бюрократами, или что это произойдет как можно позже. Об этом Путин сообщил на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
По словам российского лидера, если на данном этапе происходит осознание возможной угрозы бюрократии, то «уже здорово, что вы об этом думаете, чтобы не стать бюрократами». Путин также подчеркнул, что со временем будут придуманы новые форматы и идеи российских движений.

Российское движение детей и молодёжи было создано по поручению президента в 2022 году. Оно должно объединить такие уже существующие организации, как «Юнармия», «Российское движение школьников», «Большая перемена» и другие.

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#заседание
#путин
#молодёжь
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Путин вспомнил, как мама поставила его в угол
05 декабря 2023, 21:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вспомнил, как в детстве мама поставила его в угол. Об этом он рассказал на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Пятигорске.
Участница задала вопрос президенту о самом добром воспоминании из его детства, связанном с семьей.

«Это, знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что, и в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала: "Ты будешь прощения просить или нет?"», — рассказал Путин.

История закончилась тем, что мама сама вытащила будущего президента из угла и начала целовать. Однако подробности того случая глава государства раскрывать на публику не стал.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Пятигорск, где пройдет заседание наблюдательного совета «Движения первых».

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Воробьёв: ключи от квартир последним обманутым дольщикам вручат 25 декабря
05 декабря 2023, 21:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Число обманутых дольщиков в Подмосковье к декабрю 2023 года составило 3,4 тыс. Часть из них получит выплаты, остальным 25 декабря вручат ключи от квартир. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Осталось выдать ключи всего 3,4 тысячам людей. Часть людей получат выплаты по правительственной программе, которую поддержал наш президент. Последнее вручение ключей от квартир пройдёт 25 декабря. Это позволит Московской области выполнить поручение президента и окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками», – заявил губернатор в эфире телеканала «Россия». 
Воробьёв ещё раз подтвердил, что все пострадавшие от недобросовестных застройщиков в результате въедут в новые квартиры или получат деньги. 10 лет назад число обманутых дольщиков достигало 117 тыс. 
 
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#подмосковье
#московская область
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У подмосковных правозащитников заключено 35 соглашений с органами власти и общественниками
05 декабря 2023, 21:14

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в совещании в комитете Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Темой стало совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности института уполномоченного по правам человека в России.
Участники обсудили практику заключения соглашений о взаимодействии между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и уполномоченными по правам человека в регионах, а также их реализацию.
«У нас заключены 35 соглашений с представительными органами власти и общественными организациями. Работа в рамках этих соглашений направлена на защиту прав и свобод жителей Подмосковья», – рассказала Фаевская.
По словам подмосковного омбудсмена, многие вопросы удаётся решать быстрее благодаря соглашениям о сотрудничестве, так как они предусматривают оперативный обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод граждан
 
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#власть
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#совет федерации
#подмосковье
#московская область
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Более 17 тыс специалистов убирают дворы и общественные зоны Подмосковья после снегопада
05 декабря 2023, 20:46

Фото: ГУСТ МО

В Московской области после сильного снегопада продолжается уборка дворов и общественных зон. С утра уборку провели более 17 тыс специалистов и свыше 1,3 тыс единиц техники, сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Подмосковья.
«Впереди – серьёзное похолодание, температура может опуститься до -20°C. Сейчас особое внимание уделяем прометанию покрытий и вывозу снега с территорий. Для этого сегодня задействовали 1 319 машин коммунальной техники – метущие тракторы, погрузчики и самосвалы. Ручную уборку с утра провели 17 292 специалиста», – рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве добавили, что сотрудники ежедневно контролируют процесс. Приоритетность объектов уборки остаётся неизменной. Сначала очищают входные группы, затем – лестницы и спуски, тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, в последнюю очередь – детские игровые зоны.

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Более 50 педагогов участвуют в стартовавшем в Подмосковье конкурсе молодых учителей
05 декабря 2023, 20:15

Фото: Минобразования МО

52 преподавателя стали участниками IХ областного конкурса «Педагогический дебют», который стартовал в Орехово-Зуеве. Победители муниципального этапа будут проходить испытания 5-7 декабря на базе Орехово-Зуевского ГГТУ и гимназии №15, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«В конкурсе участвуют молодые учителя со стажем работы до трёх лет. Им предстоит представить свой опыт работы на испытаниях под названием «Это у меня хорошо получается». Они также проведут урок в гимназии с детьми, которых увидят впервые, и будут демонстрировать не только ораторское искусство во время публичного выступления, но и знание актуальных проблем образования, умение предлагать их решение», – говорится в сообщении. 
По итогам конкурса будут объявлены пять участников с наибольшим количеством баллов. Они и станут победителями. Следующие за ними в рейтинге четыре учителя также будут объявлены победителями в номинации «Начало начал». 
 
Итоги ежегодного конкурса, который проводит Минобразования Московской области, подведут 7 декабря.

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