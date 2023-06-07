«Авито Работа» выяснила, какую сумму компании готовы инвестировать во внедрение ИИ в работу

РИА Новости/Владимир Астапкович
Треть компаний (32%) планируют вводить решения ИИ в бизнес-процессы, 35% вообще не собираются внедрять ИИ-технологии, ещё 20% пока пытаются определить область применения ИИ-технологий в своём бизнесе.
50% отечественных работодателей, интересующихся ИИ-технологиями, на первом этапе внедрения готовы вложить в их интеграцию не более 500 000 рублей. До 10 млн считают возможным инвестировать 13% опрошенных, а более 10 млн рублей — 6%, свыше 50 млн рублей готовы инвестировать только 1% компаний.
«По нашим наблюдениям, на рынке сейчас появляется все больше бюджетных решений для начального внедрения ИИ, в том числе в процессы малого и среднего бизнеса. Наиболее продвинутые и подготовленные предприниматели с их помощью пробуют перестроить бизнес-процессы и перераспределить нагрузку на сотрудников»,— рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
Внедрять ИИ-алгоритмы в первую очередь планируют в сфере маркетинга и продаж (55%), бухгалтерии (44%), дизайна (35%) и HR (35%). Исследование проводилось среди представителей 300 бизнесов.
«Сейчас очень популярна тема чат-ботов с ИИ, но если смотреть на реальность, она была популярна и 3 года назад, и 5 лет назад — и всё ещё не внедрена ни повсеместно, ни системно. Любой инструмент — это часть реализации стратегии, будь она в продажах, маркетинге или HR, и без глубокого знания, как работает инструмент и как его лучше применить, любой инструмент не будет полезен бизнесу», — рассказал Константин Куница, исполнительный директор HR Messenger.
Ранее эксперимент показал, что нейросети не способны к созданию творческого продукта. В РТУ МИРЭА провели масштабный научно-практический эксперимент, который продемонстрировал, что доказали неспособность нейросетей создать новый научный или творческий продукт.
Так, участникам эксперимента нужно было определить среди подготовленных работ те, в которых применялся искусственный интеллект.