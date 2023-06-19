Эксперты «Авито Работы» выяснили, кого работодатели чаще всего ищут весной и в начале лета

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Весной и в первой половине июня нынешнего года работодатели чаще всего искали дорожных рабочих
Авито Работа выяснила, что по итогам весны число вакансий выросло почти на треть (28%) в сравнении с зимой. Именно весенний период считается самым динамичным сезоном на рынке труда.
Наибольший прирост вакансий по России оказался у дорожных рабочих (175%). Это связано с началом сезона в отрасли и активной работой над крупными дорожными проектами. Общий уровень госфинансирования дорожной деятельности в 2023–2027 годах составит 13,2 трлн руб.
Прирост в 2 раза отмечается у нескольких специальностей в сфере промышленности (бетонщик, формовщик, штукатур, строитель, крановщик, монтажник), а также у менеджеров по работе с клиентами и домработниц.
В Москве самыми распространенными вакансиями весной и в начале нынешнего лета стали дорожный рабочий и банковский работник (прирост в 4 и 3,5 раза). В Санкт-Петербурге также максимальный прирост числа вакансий в 3,6 раза замечен у дорожных рабочих.
В Екатеринбурге работодатели активнее всего ищут операторов call-центра (прирост в 2,5 раза), в Казани —дорожных рабочих и младших IT-специалистов (в 3,8 и 2,3 раза соответственно), в Краснодаре есть спрос на садовников и барменов (в 3 и 2,7 раза соответственно).
Ранее эксперты «Авито Работа» составили топ самых высокооплачиваемых вакансий июня. На российском рынке труда наблюдается значительный рост спроса на сотрудников в сфере промышленности. За последний год токарей, фрезеровщиков и инженеров стали разыскивать почти вдвое чаще.
Наибольший прирост вакансий по России оказался у дорожных рабочих (175%). Это связано с началом сезона в отрасли и активной работой над крупными дорожными проектами. Общий уровень госфинансирования дорожной деятельности в 2023–2027 годах составит 13,2 трлн руб.
«Весной рынок труда приходит в точку пиковой активности. В 2023 году спрос работодателей на трудовые ресурсы весной и в начале лета подтверждает общие тренды года — в топ вакансий вошли профессии в отрасли строительства и промышленности», — рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.На втором месте по увеличению числа вакансий оказались младшие IT-специалисты или специалисты техподдержки (147%). Третье место —заняли банковские работники (140%).
Прирост в 2 раза отмечается у нескольких специальностей в сфере промышленности (бетонщик, формовщик, штукатур, строитель, крановщик, монтажник), а также у менеджеров по работе с клиентами и домработниц.
В Москве самыми распространенными вакансиями весной и в начале нынешнего лета стали дорожный рабочий и банковский работник (прирост в 4 и 3,5 раза). В Санкт-Петербурге также максимальный прирост числа вакансий в 3,6 раза замечен у дорожных рабочих.
В Екатеринбурге работодатели активнее всего ищут операторов call-центра (прирост в 2,5 раза), в Казани —дорожных рабочих и младших IT-специалистов (в 3,8 и 2,3 раза соответственно), в Краснодаре есть спрос на садовников и барменов (в 3 и 2,7 раза соответственно).
Ранее эксперты «Авито Работа» составили топ самых высокооплачиваемых вакансий июня. На российском рынке труда наблюдается значительный рост спроса на сотрудников в сфере промышленности. За последний год токарей, фрезеровщиков и инженеров стали разыскивать почти вдвое чаще.
Мария Фирсова