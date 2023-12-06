Австралийцы установили рекорд по количеству посещенных баров за сутки

В городском округе Серпухов с 2018 года построили 11 новых котельных, ещё пять реконструировали и семь переоборудовали. Также в муниципалитете проложили 5 км теплосетей. Об этом стало известно во время встречи губернатор Московской области Андрея Воробьёва с жителями в одной из обновлённых котельных на Борисовском шоссе.