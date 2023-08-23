Австралия может потерять сотни миллиардов долларов из-за потепления

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Национальная метеорологическая служба сообщает, что с 1910 года средняя температура в Австралии поднялась на 1,47 градуса.
Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки заявил:
«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», — добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.Читайте также:
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