Автобусами Мострансавто на форуме «Армия-2023» воспользовались свыше 86 тысяч пассажиров

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходил в Московской области с 14 по 20 августа, автобусами АО «Мострансавто» воспользовались свыше 86 тысяч гостей и участников мероприятия.

В период с 14 по 20 августа автобусы совершили более 2 000 рейсов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для обслуживания форума было задействовано 360 автобусов и свыше 170 водителей.





Автобусы оформили в тематическом стиле военно-технического форума «Армия-2023».

Автобусы перевозили пассажиров бесплатно.

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