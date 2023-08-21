Автобусами Мострансавто на форуме «Армия-2023» воспользовались свыше 86 тысяч пассажиров

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В период с 14 по 20 августа автобусы совершили более 2 000 рейсов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для обслуживания форума было задействовано 360 автобусов и свыше 170 водителей.
Автобусы оформили в тематическом стиле военно-технического форума «Армия-2023».
Автобусы перевозили пассажиров бесплатно.
Читайте также:
В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.
Мострансавто признало химкинский автобусный маршрут самым популярным в Подмосковье.Подмосковный Минтранс назвал 100 автобусных маршрутов до рыбных мест.