Автодилеры назвали приблизительные цены на новый «Москвич 6» до старта продаж

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Ориентировочные цены на новый «Москвич 6» выяснил корреспондент издания AutoNews.ru, посетив несколько дилерских центров. Продажи автомобиля должны начаться до конца октября.
Новый российский седан будет реализовываться на рынке в трех комплектациях. Производство модели «Москвич 6» стартовало в начале сентября на московском заводе. Тогда же в компании сообщили, что продажи стартуют до конца октября 2023 года.
В одном из дилерских центров сообщили, что ждут машины уже в середине следующей недели. Стоить седан на «механике» будет от 2,7 миллиона рублей, с вариатором — от 3,1 миллиона рублей, сказал менеджер. По его словам, на машины уже выстроилась небольшая очередь.
В другом автосалоне сказали, что ждут «Москвич 6» только в ноябре. Названные цены оказались чуть ниже, чем в первом дилерском центре. Здесь ожидают, что автомобиль будет стоить в районе 2,4-2,6 миллиона рублей, то есть чуть дороже кроссовера. В штатном оснащении новой машины будут круиз-контроль, функция дистанционного запуска и система бесключевого доступа.
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В одном из дилерских центров сообщили, что ждут машины уже в середине следующей недели. Стоить седан на «механике» будет от 2,7 миллиона рублей, с вариатором — от 3,1 миллиона рублей, сказал менеджер. По его словам, на машины уже выстроилась небольшая очередь.
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Александр Бойцов