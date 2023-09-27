Автодилеры перестанут завозить в Россию непопулярные автомобили

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Дилеры предупреждают, что в России возможно сокращение выбора автомобилей.
Об этом информирует аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на опрошенных представителей дилерского сообщества.
Известно, что Минпромторг изменил правила ввоза автомобилей в Россию по параллельному импорту. С 1 октября автомобили марок, официально представленных в РФ, можно будет купить только в официальных дилерских центрах.
Директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов считает, что объём поставок сократится, часть брендов станут недоступны для ввоза большому автомобильному бизнесу, ассортимент сократится.
Генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов сказал, что в ближайшее время «серый» импорт автомобилей, официально представленных в России, перестанет быть выгодным.
С октября некоторые марки могут перестать поставляться в Россию. Это будут автомобили, пользующиеся низким спросом и характеризующиеся высокими издержками.
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Известно, что Минпромторг изменил правила ввоза автомобилей в Россию по параллельному импорту. С 1 октября автомобили марок, официально представленных в РФ, можно будет купить только в официальных дилерских центрах.
Генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов сказал, что в ближайшее время «серый» импорт автомобилей, официально представленных в России, перестанет быть выгодным.
С октября некоторые марки могут перестать поставляться в Россию. Это будут автомобили, пользующиеся низким спросом и характеризующиеся высокими издержками.
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Мария Фирсова