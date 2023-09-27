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Автодилеры перестанут завозить в Россию непопулярные автомобили

27 сентября 2023, 09:18
Фото: istockphoto/Fahroni

Фото: istockphoto/Fahroni

Дилеры предупреждают, что в России возможно сокращение выбора автомобилей.
Об этом информирует аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на опрошенных представителей дилерского сообщества.

Известно, что Минпромторг изменил правила ввоза автомобилей в Россию по параллельному импорту. С 1 октября автомобили марок, официально представленных в РФ, можно будет купить только в официальных дилерских центрах.


Директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов считает, что объём поставок сократится, часть брендов станут недоступны для ввоза большому автомобильному бизнесу, ассортимент сократится.

Генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов сказал, что в ближайшее время «серый» импорт автомобилей, официально представленных в России, перестанет быть выгодным.

С октября некоторые марки могут перестать поставляться в Россию. Это будут автомобили, пользующиеся низким спросом и характеризующиеся высокими издержками.

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#автомобили
#автомобилисты
#автомобиль
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В России зафиксирован масштабный дефицит фармацевтов
27 сентября 2023, 09:41

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka_Wozniak

Ассоциация независимых аптек пожаловалась главе правительства Михаилу Мишустину на кадровый дефицит: отрасли не хватает фармацевтов и провизоров.
Об этом сообщил союз на своем сайте, пишут «Известия».
 
Ассоциация оценивает дефицит в 30% от необходимого числа специалистов. Главной причиной кадрового голода может быть сокращение бюджетных мест на фармфакультетах вузов и закрытие фармколледжей.
 
Острую нехватку специалистов подтвердили Российская ассоциация аптечных сетей и отдельные игроки рынка.
 
Глава «Советской аптеки» Оксана Соловьева рассказала, что «аптеки вынуждены сокращать рабочий день, фармацевты работают за двоих-троих, что сказывается на их работоспособности».
У кадрового дефицита, по словам Лилии Титовой, исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций, целый ряд причин — от расширения производства, конкуренции, переманивания кадров до старения населения.

Ассоциация независимых аптек предлагает кабмину решить проблему за счёт привлечения зарубежных специалистов: в России следует разрешить для таких работников квоту в 25%. В данный момент квота равна нулю, то есть в стране по факту запрещено нанимать иностранцев в сфере торговли лекарственными средствами.

Ранее сообщалось, что 91% российских компаний ощущают нехватку кадров. Компании сообщают о дефиците массового персонала: продавцов, операторов и водителей.

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#россия
#аптека
#фармацевтика
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Российские компании сообщили о кадровом дефиците
27 сентября 2023, 08:59

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

91% российских компаний ощущают нехватку кадров.
Компании сообщают о дефиците массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», пишет «Лента.ру».
 
В опросе принимали участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Оказалось, что 43% компаний испытывают нехватку рабочих специалистов, а именно слесарей, сварщиков, токарей и швей. 22% не хватает менеджеров (управляющих и руководителей проектов).
 
Кадровый дефицит затронул и сферы, где требуются инженеры (18%), IT и HR-специалисты (12%), маркетологи и бухгалтеры (7%), аналитики, топ-менеджеры и строители (5%), дизайнеры (4%) и юристы (2%).
 
62% российских компаний борются с дефицитом повышением зарплат сотрудникам, а также развивают бренд работодателя (43%) и улучшают условия труда (40%).

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#дефицит
#кадры
#карьера
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Рослесинфорг посчитал, сколько деревьев приходится на одного жителя России
27 сентября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

По данным «лесной переписи» Рослесинфорга, в России около 541 млрд деревьев.
«Известия» пишут, что в среднем на одного россиянина приходится около 3 тысяч штук, или 7 га земель лесного фонда.
 
Среди регионов по количеству деревьев на одного человека лидерами являются субъекты Крайнего Севера. На одного жителя Якутии приходится почти 90 тысяч деревьев, среди них лиственницы, сосны и березы. Всего в Якутии около 93,3 млрд деревьев.
 
Далее следует Республика Коми. Там на одного жителя приходится около 35 тысяч деревьев. Девственные леса Коми - реликтовые и одни из самых древних в стране. На территории региона более 26 млрд деревьев. Каждое второе из них является елью, а каждое пятое — сосна или берёза.
 
Больше 25 тысяч деревьев на одного жителя в Чукотском автономном округе, Вологодской области и Камчатском крае.
 
В Московской области на одного жителя приходится 180 деревьев. Это свидетельствует о высоком качестве жизни и качестве окружающей среды.
 
Менее всего деревьев на одного жителя в Калмыкии — всего 8 штук, в Саратовской области — 20.

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#деревья
#природа
#лес
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Юрист Чугунян: За уничтожение редких грибов может грозить 10 лет тюрьмы
27 сентября 2023, 06:46

Фото: iStock/DeFree

​В России с 12 октября вступит в действие новая статья УК РФ, направленная на борьбу с уничтожением и повреждением краснокнижных видов грибов и растений.
Адвокат Татевик Чугурян предупредил, что сбор таких грибов можно получить до десяти лет тюрьмы. Однако к обычным грибникам такая мера, скорее всего, применяться не будет, пишет «Лента. Ru».

Юрист напомнила, что Кодекс об административных правонарушениях также предусматривает ответственность за подобные действия. Она уточнила, что квалификация преступления будет определяться в зависимости от степени экологического вреда, общественной опасности и степени вины. При этом к грибникам, вероятнее всего, вряд ли будет применяться уголовная ответственность, заключил Чугурян.

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#юрист
#адвокат
#россияне
#грибы
#тюрьма
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Метеоролог Тишковец: Зима в России будет неустойчивой и капризной
27 сентября 2023, 04:18

Фото: iStock/MarianVejcik

Нынешняя зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой. Об этом заявил в разговоре с «Российской газетой» Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Специалист отметил, что метеорологическая зима, как и предсказывалось ранее, наступит в ноябре, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений (для Москвы и Подмосковья — это будет примерно 10 ноября)

«Но дальше погода будет не единожды "спотыкаться", будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. <...> явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», - объяснил Евгений Тишковец.

В зимние месяцы, как подчеркнул метеоролог, температура воздуха на большей части территории России будет на 1-3 градуса выше нормы, а в центральных и восточных районах Сибири подобная аномалия  и может достигать 3-5 градусов. Особенно тёплым, по словам Тишковца, должен стать конец зимы.

Ранее синоптики рассказали, что сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет. Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.


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#прогноз погоды
#зима
#метеоролог
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явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», - объяснил Евгений Тишковец.В зимние месяцы, как подчеркнул метеоролог, температура воздуха на большей части территории России будет на 1-3 градуса выше нормы, а в центральных и восточных районах Сибири подобная аномалия  и может достигать 3-5 градусов. Особенно тёплым, по словам Тишковца, должен стать конец зимы.Ранее синоптики рассказали, что сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет. Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.Читайте также:Синоптики рассказали, когда в европейскую Россию придет холодная осеньВ Москве зафиксирован «бархатный» температурный рекордПодмосковные ежи предсказали тёплую погоду ещё на полмесяца"/>
В США рассказали, что пёс Байдена покусал 11 человек
CNN: Пёс Байдена покусал уже 11 агентов Секретной службы США
27 сентября 2023, 02:53

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В США число агентов секретной службы, пострадавших на территории Белого дома из-за укусов пса президента США Джо Байдена по кличке Коммандер, достигло одиннадцати человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американской Секретной службы Энтони Гульельми.
«Вчера около 8 часов вечера офицер секретной службы вошел в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медицинский персонал оказал офицеру комплексную медицинскую помощь», — цитирует телеканал слова собеседника.

Экс-агент Секретной службы Джонатан Вакроу отметил, что американский лидер Джо Байден подвергает сотрудников резиденции президента США серьезной опасности. 

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#джо байден
#сша
#собака
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Минтруд обязует работодателей платить компенсацию за неначисление зарплаты
Минтруд хочет обязать работодателей платить компенсацию за неначисление зарплаты
27 сентября 2023, 00:32

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Министерство труда предлагает расширить компенсацию за задержку зарплаты при еë неначислении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Уточняется, что в настоящее время работодателя обязывают выплачивать компенсацию только в том случае, если зарплата была начислена, однако в срок её не выплатили.

«Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может. Предлагается скорректировать статью 236 ТК РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае», — говорится в публикации.

При этом работник, получивший отпускные или оплату допработы по решению суда, сейчас не может получить компенсацию за задержку средств, так как эти выплаты не начислялись. Если поправки будут приняты, работодателей обязуют выплачивать проценты с того момента, когда денежные средства фактически должны были быть получены сотрудником.

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#работодатель
#рф
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27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, традиции
27 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/Magic cinema

В этот день отмечается важный православный праздник. В церквях проходит богослужение, а верующие начинают держать однодневный пост. Те, кто не причастен к церковным торжествам, проведут день в компании приятелей и отметят День дружбана. Редакция «Радио 1» расскажет, какие профессиональные праздники пришлись на этот день и какие приметы нужно соблюдать 27 сентября.

День воспитателя и всех дошкольных работников

 
В этот день принято поздравлять всех сотрудников детских дошкольных учреждений. Этот праздник отмечается с 1863 года, когда был открыт первый детский сад в России. Прежде детей воспитывали няни, но это могли себе позволить только состоятельные семьи. С инициативой открыть учреждение, в котором смогут воспитываться дети из обычных семей, выступил профессор Императорского Санкт-Петербургского университета. Именно 26 сентября такое учреждение было открыто, что послужило установлению даты празднования. 
 

Всемирный день туризма 

 
                                                                                                    Фото:istock/FTiare

Профессиональный праздник 27 сентября также отмечают работники туристической отрасли. Этот день был учреждён для привлечения внимания к туризму, благодаря которому люди могут знакомиться с культурой разных народов, особенностями архитектуры и традициями. В России этот праздник впервые отметили в 1983 году.  


День создания Национального Центрального Бюро Интерпола в России     

 
Сотрудники этого ведомства взаимодействуют с коллегами из разных стран. Они обмениваются сведениями о преступлениях и лицах, скрывающихся от правосудия за пределами страны. Днем празднования считается день, когда Советский Союз приняли в международную организацию Интерпола. 


День рождения поисковой системы Google   

 
27 сентября отметит День рождения поисковая система Google. Интересный факт: название компании означает математический термин, который обозначает огромное число, выражающееся единицей со 100 нулями. В этот день праздник отмечают сотрудники компании и те, кто причастен к разработке сервиса.  
 

День дружбана    


Этот дружелюбный праздник появился недавно, но успел стать популярным во всем мире. Торжество следует отмечать в компании друзей, приятелей и знакомых. Однако существует важное правило: каждый, кто приглашен на встречу, долен привести своего друга.  

Воздвижение Креста Господня 


                                                                                                   Фото:istock/dimid_86

Этот церковный праздник отмечается в одну и ту же дату. Именно в этот день православные христиане вспоминают события 326 года. Тогда равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме Крест, на котором распяли Сына Божьего.В церкви в день торжества идут богослужения. Верующие приходят в храм и читают молитвы. Они благо жарят Бога за жизнь и дарованное здоровье, детей, а также ограждение от бед. В этот день нельзя есть пищу растительного происхождения. Согласно церковному приданию, пост в этот день избавит от семи грехов.  В этот день подаренный нательный крестик станет мощным оберегом для человека.

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#богослужения
#google
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Церковь поможет ветеранам СВО и их семьям в предоставлении медицинской помощи
26 сентября 2023, 23:57

Фото: сайт Минобороны РФ

Фонд «Защитники Отечества» и православная религиозная организация «Московская Патриархия РПЦ» подписали соглашение о сотрудничестве. Информация об этом размещена на официальном сайте фонда.
Данное соглашение было подписано в ходе встречи председателя фонда Анны Цивилевой и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Цивилева отметила, что такое сотрудничество позволит расширить возможности для заботы о физическом и душевном здоровье демобилизованных военных.

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