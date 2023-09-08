«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе М-12

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Замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев сообщил, что стоимость проезда по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей — 2,8 тысячи рублей без учета скидки по транспондеру, для грузовых машин составит 6 тысяч рублей.
Макиев подчеркнул, что на данный момент на участке от Москвы до Арзамаса действуют 4 многофункциональные зоны сервиса, которые позволяют не только заправиться, но и поесть. В некоторых зонах можно принять душ и постирать белье.
Напомним, президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. С 2022 года по 107 километру идет движение транспорта. Глава российского государства дал разрешение на запуск движения по оставшимся 308 километрам.
Автодорога разгрузит сети дорог Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, а также отведет огромный поток грузового транспорта от Покрова и Владимирской области и соединит Муром и Владимир.
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Напомним, президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. С 2022 года по 107 километру идет движение транспорта. Глава российского государства дал разрешение на запуск движения по оставшимся 308 километрам.
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Екатерина Коршунова