Автоэксперт Багдасаров допустил дефицита автосервисов в мегаполисах

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Редактор МИЦ «Известия», автоэксперт Евгений Багдасаров заявил, что из-за большого спроса на строительство лофтов и домов в российских мегаполисах возможен дефицит автосервисов.
«Это возможно, поскольку промышленные, старые заводские здания переделывают в апартаменты или офисы, гаражи сносят, и автосервисам остается все меньше места. В Союзе автосервисов об этом говорят. Многие владельцы автосервисов жалуются, что им нужно переезжать по несколько раз в год, так как многие из них арендуют площади для ремонта авто», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Багдасаров.
При этом он отметил, что в регионах ситуация в этом плане проще, поскольку в более мелких населённых пунктах нет такого большого спроса на строительство недвижимости, и места для автосервисов там больше.
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