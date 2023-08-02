Автоэксперт Кадаков назвал тупиковой идею о штрафах за вождение СИМ в нетрезвом виде

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«Это либо тупиковая инициатива, либо нужно в массовом порядке вводить контролёров. Это целый пласт, который нужно прописать в законодательстве. То есть сама по себе инициатива «давайте штрафовать» — это верхушка айсберга, надо ещё прописать и отрегулировать кучу всего. Поэтому это всё легко пишется на бумаге, но очень сложно реализуемо», — пояснил в беседе с RT Кадаков.
При этом, он отметил, что реализация подобного проекта возможна только в крупных городах.
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