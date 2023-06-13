Автоэксперт Кадаков назвал возрождение автобренда «Ока» отдельной большой историей

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Автоэксперт Кадаков оценил сообщения о намерениях возродить автобренд «Ока»
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил заявление о том, что Минпромторг России поддерживает возрождение автобренда «Ока» и отметил, что создание недорого, но функционального и современного национального автомобиля трудоёмкая задача, с которой могут возникнуть сложности.
Вместе с тем, по его мнению, россияне намного охотнее примут именно отечественный автомобиль, нежели китайский или иранский.
А в беседе с «Радио 1» Максим Кадаков заявил, что, если говорить просто об имени автомобиля, то это одно, а если рассуждать о бренде, то это чуть больше чем просто имя, «приклеенное» к чужой машине, и пояснил, что в сейчас у России нет ни инженерных ни технологических сил для того, чтобы разработать подобный автомобиль и запустить его в производство. Разработать небольшое авто, чтобы оно был адекватным по цене, гораздо сложнее задача, чем создать более крупный и дорогой автомобиль, подчеркнул он.
«Разработать небольшой народный автомобиль, да ещё такой, чтобы он был хорошим и современным, стоил адекватных денег, — это гораздо более тяжёлая трудоёмкая задача, чем разработать дорогой автомобиль. Это отдельная большая история», — прокомментировал в беседе с RT Кадаков.
А в беседе с «Радио 1» Максим Кадаков заявил, что, если говорить просто об имени автомобиля, то это одно, а если рассуждать о бренде, то это чуть больше чем просто имя, «приклеенное» к чужой машине, и пояснил, что в сейчас у России нет ни инженерных ни технологических сил для того, чтобы разработать подобный автомобиль и запустить его в производство. Разработать небольшое авто, чтобы оно был адекватным по цене, гораздо сложнее задача, чем создать более крупный и дорогой автомобиль, подчеркнул он.
Мелисса Тимофеева