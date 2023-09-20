Автоэксперт Кадаков предложил разрешить оформлять ОСАГО на водителя

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По мнению Кадакова, такой законопроект может усложнить жизнь автомобилистов. Кадаков утверждает, что плюс заключается в том, что снять машину с учета в некоторых ситуациях будет проще, однако есть и нюансы. Эксперт посчитал договор купли-продажи, которые можно будет заключать через «Госуслуги», экзотическим способом, ведь обычно такие документы заключают в письменной форме.
«Наличие страховки никак не связано и не должно быть связано с регистрацией автотранспорта. Потому что регистрацией автотранспорта занимается собственник. У вас может и прав не быть. У вас может быть несколько автомобилей в собственности – хоть 10 – а прав у вас нет. Зачем вам полис ОСАГО? Не понятно», — цитирует Кадакова Общественная служба новостей.
Кадаков заключил, что система ОСАГО в целом требует перестроения.
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