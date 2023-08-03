Автоэксперт Кадаков призвал запретить электросамокаты в крупных городах

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«Не везде, но в крупных городах, где по тротуарам уже страшно ходить. Проще запретить и действовать по разрешительному методу. Вот в этом парке стоит знак, значит, можно кататься», — пояснил в беседе с RT Кадаков.
По его мнению, предложенный ранее обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов внесёт лишь больше путаницы и лишь прибавит проблем.
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