Автоэксперт Кадаков прокомментировал запрет Японии на ввоз авто с двигателем больше 1,9 л

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Япония пытается оказать давление на россиян среднего класса. Об этом RT сообщил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, комментируя запрет страны на ввоз в Россию авто с двигателями объёмом более 1,9 л.
По его мнению, такое решение власти Японии приняли, чтобы дополнить санкции, введённые против России Европой.
Кадаков в беседе с RT отметил, что под запрет попали машины, которые больше всего продаются в России. Это Toyota, Nissan, Subary. Кроме того, Япония поставляла и европейские автомобили, такие как Mercedes, BMW и другие, которые также пользуются популярностью у россиян.
Эксперт заключил, что такая мера приведёт к сокращению числа таких автомобилей (они продолжат поступать в Россию в малом количестве через другие страны), а те, которые уже размещены в российских автосалонах значительно подорожают.
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Кадаков в беседе с RT отметил, что под запрет попали машины, которые больше всего продаются в России. Это Toyota, Nissan, Subary. Кроме того, Япония поставляла и европейские автомобили, такие как Mercedes, BMW и другие, которые также пользуются популярностью у россиян.
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Анастасия Чинкова