Автоэксперт Кадаков рассказал, чего стоит ожидать от возрождения автобренда «Ока»

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Автоэксперт Кадаков сообщил, будет ли востребован малолитражный автомобиль «Ока» на рынке
В Минпромторге заявили о готовности поддержать возрождение автобренда «Ока». В ведомстве отметили, что при поступлении соответствующей инициативы от коллег, ее оперативно рассмотрят. Главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков, рассказал в беседе с «Радио 1» о том, чего автолюбителям стоит ожидать от возрождения автобренда и будет ли востребован малолитражный автомобиль «Ока» на российском рынке.
По его словам, если говорить просто об имени автомобиля, то это одно, а если рассуждать о бренде, то это чуть больше чем просто имя, «приклеенное» к чужому автомобилю.
По его словам, если говорить просто об имени автомобиля, то это одно, а если рассуждать о бренде, то это чуть больше чем просто имя, «приклеенное» к чужому автомобилю.
Если мы назовем чужой автомобиль именем «Ока» , он не станет «Окой», это будет просто имя, - заявил Кадаков.Он пояснил, что в настоящее время у России нет ни инженерных ни технологических сил для того, чтобы разработать подобный автомобиль и запустить его в производство. Разработать небольшое авто, чтобы оно был адекватным по цене, гораздо сложнее задача, чем создать более крупный и дорогой автомобиль, подчеркнул он.
Автомобили данного типа и размера даже в Европе практически вытеснены авто более крупными, как «Гранта» или «Логан», например. Это происходит потому, что в производстве и проектировании небольшие автомобили стоят столько же сколько, сколько крупные, так как в них есть ABS, системы стабилизации, подушки безопасности, кондиционеры и т.д. При одной и той же примерно цене, как правило, покупатель выбирает более комфортный и крупный автомобиль, - пояснил Кадаков.Автоэксперт отметил, что даже в том случае, если автомобиль будет стоить 1 млн. рублей, человек навряд ли его захочет приобрести, так как за 800 тысяч он сможет купить более крупную «Гранту». По мнению Кадакова, большой автомобиль удобнее и безопаснее. Он также добавил, что было бы здорово если бы в России был автомобиль «Ока» собственного производства, однако, вопрос не в том как его назвать, а в том, что под этим подразумевается.
В настоящее время в России для создания такого авто пока возможностей нет, - заключил эксперт.Ранее «Радио 1» сообщало, что россияне наладили реэкспорт западных автомобилей из Дубая в Россию.
Анастасия Крестьянова