Автоэксперт Кадаков усомнился в ведении единых правил льгот на парковку

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что предложение о введении на федеральном уровне льгот и условий тарификации платных парковок в российских городах по всей стране имеет смысл, однако на вряд ли будет реализовано.
«Это отдано на откуп местным властям, так как, во-первых, деньги за оплату парковки идут в местный бюджет и расходуются на всё, от улучшения дорожной инфраструктуры до, например, оформления детских городков во дворах. Во-вторых, местные власти учитывают ситуацию на местах. Наверное, цена парковки в Москве не может быть такой же, как, например, в Кемерове», — пояснил в беседе с RT Кадаков.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разработать и ввести на федеральном уровне льготы и условия тарификации платных парковок в российских городах.
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