Автоэксперт Канаев подтвердил необходимость страхования СИМ по образцу ОСАГО

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Автоэксперт Сергей Канаев поддержал идею внедрении механизма страхования средств индивидуальной мобильности (СИМ) по образцу ОСАГО.
Он отметил, что такое предложение высказывалось автоэкспертами не единожды.
При этом, отмечает эксперт, такая мера может быть эффективна в купе с другими, таким, как идентификация СИМ, и теоретическая часть экзамена.
До этого депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой внедрить механизм страхования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокатов, по образцу ОСАГО.
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«Конечно, да. Но главное, чтобы это было разумно. Естественно, страховка СИМ не может равняться сумме страховки машины. <...> Полис страхования должен быть в половину меньше, чем от машины», — пояснил в беседе с RT Канаев.
До этого депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой внедрить механизм страхования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокатов, по образцу ОСАГО.
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Мелисса Тимофеева