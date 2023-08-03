Автоэксперт Моржаретто объяснил необходимость возвращение штрафов за превышение средней скорости

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Автоэксперт Игорь Моржаретто поддержал планы вернуть в России ранее отменённые штрафы за превышение средней скорости, поскольку это эффективная мера по предотвращении дорожных происшествий.
«Для водителя это даже лучше, потому что, если проскочил через камеру первую, сбросил скорость до минимальной, едешь тихо-тихо, чтобы средняя скорость получилась нормальной, в отличие от обычной камеры, которая заставляет резко водителя бить педаль в пол и может привести к проблемам», — добавил в беседе с RT Моржаретто.
По его словам, в регионах России уже положительно оценили такую инициативу.
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