Автоэксперт Моржаретто поддержал введение курсов вождения электросамокатов для курьеров

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Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что идея ввести обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров является верной, поскольку многие из них не знают правил, из-за чего нередки происшествия на улицах.
«Не помешало бы. Они правил не знают и не соблюдают. <…> Говорят, в каких-то компаниях обучают и штрафуют за нарушение правил. Не знаю, насколько это широко распространено», — пояснил в беседе с RT Моржаретто.
До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ввести в России обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров для обеспечения большей безопасности на улицах.
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