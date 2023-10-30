Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров

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Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что необходимо убрать с тротуаров электросамокаты.
«Электросамокаты надо убирать с тротуаров — там не место для них. Нужна отдельная инфраструктура, те же самые велосипедные дорожки. Но на тротуаре им вообще не место, так как самокат, как бы медленно он ни ехал, всё равно быстрее пешехода», — пояснил в беседе с RT Моржаретто.
До этого заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с инициативой снизить разрешённую максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.
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