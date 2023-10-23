Автоэксперт Моженков назвал условие для ограничения кредитных комиссий дилеров

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В Национальном автомобильном союзе обратились в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу и Центробанк с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров за оформление кредитов с девяти до четырех процентов. Автоэксперт, бывший президент Ассоциации Российских автомобильных дилеров Владимир Моженков поддержал инициативу. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что дилеры зависят от ключевой ставки ЦБ и процентов банков.
«Центробанк повышает ключевую ставку, банки повышают проценты по своим кредитам, то есть получается, что дилеры помогают ЦБ и кредитным организациям зарабатывать хорошие проценты на размещении ликвидности. А когда приходят и говорят, что процент комиссии большой, получается как-то нечестно. Ведь дилеры несут и рекламные издержки, и операционные издержки, и размещают ликвидность этих банков», — сказал Владимир Моженков.Автоэксперт подчеркнул, что за все издержки платит обычный потребитель, и сегодня купить автомобиль становится всё сложнее.
«Пусть тогда кредитную ставку уменьшают кредитные организации, и пусть Набиуллина подумает, как ключевую ставку снизить, ведь за всё это расплачивается потребитель», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова