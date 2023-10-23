Автоэксперт Моженков назвал условие для ограничения кредитных комиссий дилеров

В Национальном автомобильном союзе обратились в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу и Центробанк с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров за оформление кредитов с девяти до четырех процентов. Автоэксперт, бывший президент Ассоциации Российских автомобильных дилеров Владимир Моженков поддержал инициативу. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что дилеры зависят от ключевой ставки ЦБ и процентов банков.