Автоэксперт Сажин назвал ограничения части тонировки стёкол авто оправданными

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что ограничения по части тонировки стекол оправданны, поскольку они могут препятствовать безопасности движения.
«Устанавливает перечень запретов не ГИБДД. Инспекция лишь выполняет требования законодательства. В частности, затемнение передних и боковых стекол с помощью специальной плёнки запрещено не просто так: у водителя и так не самый широкий обзор в автомобиле, а тут ещё и тонировка! Некоторые даже лобовое стекло затемняют так, что в салоне днём стоит глубокая ночь, и это серьезно влияет на безопасность дорожного движения!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Также он выступил против установки массивных гаджетов на приборную панель автомобиля. То же касается и шторок на окнах машины, и различных игрушек и аксессуаров, заграждающих обзор водителя и отвлекающих его внимание.
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