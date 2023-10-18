Автоэксперт Шапарин перечислил признаки провокации на взятку со стороны гаишника

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Сотрудники ГИБДД, желающие спровоцировать нарушителя на дачу взятки, приглашают сесть в свою машину и применяют различные психологические приёмы.
Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Психологическим давлением автоинспекторы хотят добиться быстрых действий от водителя. Чтобы человек не сверялся с законодательством, не звонил юристам. Также сотрудники ГИБДД могут провоцировать нарушителя на взятку, чтобы потом привлечь его по уголовной статье.
Камеры, которые установлены в патрульных машинах ДПС, не помогут водителю защититься от таких автоинспекторов, сказал Шапарин. Камеры могут быть инструментом в борьбе с коррупцией только в том случае, если запись будет дублироваться на сторонние серверы, и просматреть их смогут сотрудники других подразделений.
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«У каждого сотрудника Госавтоинспекции своя методика. Но все они оказывают психологическое нагнетание ситуации. Водителю говорят, что его ждут тяжелые последствия, достают документы, чтобы составить протокол, и начинают якобы их заполнять. Рассказывают о том, что как только дело будет передано в подразделение, ничего решить не получится. Чаще всего речь идет о так называемых «лишенческих» статьях — за алкоголь, наркотики, выезд на встречную полосу», —рассказывает Антон Шапарин.
Камеры, которые установлены в патрульных машинах ДПС, не помогут водителю защититься от таких автоинспекторов, сказал Шапарин. Камеры могут быть инструментом в борьбе с коррупцией только в том случае, если запись будет дублироваться на сторонние серверы, и просматреть их смогут сотрудники других подразделений.
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Мария Фирсова