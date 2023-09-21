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Автоэксперт Шкуматов оценил идею продления срока действия водительских прав

21 сентября 2023, 16:10
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Автоэксперт Пётр Шкуматов заявил в беседе с NEWS.ru, что продление срока действия водительского удостоверения сразу до 20 лет – абсолютно логичная мера, которая не создаст дополнительных проблем различным профильным ведомствам.
Он уточнил, что медицинские учреждения загружают данные в базу ГИБДД через систему обмена данными. Если возникнет необходимость приостановить действие водительского удостоверения, например, по причине заболевания водителя, это будет сделано сразу в системе.

Кроме того, собеседник NEWS.ru отметил, что в настоящее время всё популярнее становятся электронные права, изменить данные в которых также не составит труда.


По мнению Шкуматова, этот законопроект будет принят.

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв выступил с предложением продлить срок действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет.

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#водительские права
#гибдд
#автомобиль
#законопроект
#госдума
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В Долгопрудном прошёл фестиваль домашних солений и варений
21 сентября 2023, 16:59

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном утроили праздник урожая. В городском Центре культурно-общественных связей провели Фестиваль-дегустацию домашних заготовок, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Хозяйки представили на фестивале солёные огурчики, маринованные помидоры, хрустящую капусту и многочисленные банки варенья.  
«Мы проводим этот фестиваль не только для того, чтобы хозяюшки показали свои кулинарные таланты, но ещё и для того, чтобы своими секретами поделились бабушки. Ведь все мы учились у своих предков, а рецепты передаются из поколения в поколение», - сказала автор идеи фестиваля, председатель общественной организации «Вера» Светлана Михайлова.  
В фестивале-конкурсе приняли участие представительницы городских общественных организаций. Их приветствовала первый замглавы администрации городского округа Долгопрудный Светлана Курсова.  
«Очень приятно сегодня видеть результат ваших стараний и трудов – урожай и замечательные блюда. Работы, представленные на конкурс, заслуживают отдельного восхищения и благодарностей», – отметила Курсова.
В рамках фестиваля провели конкурс в таких номинациях, как «Малиновая наливочка», «Фруктовое искусство», «Веселый помидор» и другие. Победители получили дипломы и подарки, а гости смогли отведать продуктовые экспонаты и узнать секреты приготовления понравившихся домашних заготовок.

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#долгопрудный
#фестиваль
#общество
#подмосковье
#московская область
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В Кашире регулярно собирают гуманитарные грузы для бойцов СВО
21 сентября 2023, 16:56

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО ведётся в нескольких центрах и пунктах городского округа Кашира.
Гуманитарная помощь от жителей сортируется и отправляется через Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» до передовой, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Принять участие в сборе гуманитарного груза можно по адресам центров гуманитарной помощи:
— город Кашира-3, улица Ленина, дом 9, корпус 1. Каширский молодежный центр;
— город Кашира-3, улица Садовая, дом 2Б. Центр Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Адреса пунктов сбора (администрации территориальных отделов):
— мкр. Ожерелье, улица Пионерская, дом 17;
— п. Зендиково, улица Банная, дом 6А;
— д. Каменка, улица Центральная, дом 9;
— п. Новоселки, улица Центральная, дом 12;
— д. Тарасково, улица Комсомольская, дом 24;
— п. Богатищево, улица Новая, дом 10.

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Глава Каширы Михаил Шувалов вручил медаль Суворова Герою СВО.
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#радио
#кашира
#город
#улица
#гуманитарная помощь
#служба
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Глава Каширы Михаил Шувалов вручил медаль Суворова Герою СВО
21 сентября 2023, 16:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вручил медаль Суворова военнослужащему за боевые заслуги в ходе специальной военной операции.
На традиционном оперативном совещании, глава городского округа Михаил Шувалов совместно с председателем Совета депутатов муниципалитета Сергеем Буровым вручили участнику специальной военной операции, каширскому Герою, медаль Суворова за особые достижения в ходе боевых действий, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Такая награда присуждается за мужество и отважность, чем и обладает житель Каширы Сергей Р.
«Высокая государственная награда — результат настоящего мужества и отваги, которые проявил наш Герой в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. И на этих примерах самоотверженности будем обязательно строить патриотическую работу, давая правильные жизненные ориентиры нашему подрастающему поколению», — сказал Михаил Шувалов.
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#герой
#операции
#михаил шувалов
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Юрист раскрыл, что грозит россиянам за просмотр фильмов на пиратских сайтах
Юрист Кравченко рассказал, что грозит россиянам за просмотр кино без лицензии
21 сентября 2023, 16:04

Фото: IStock/demaerre

Более половины россиян (52%) считают, что требовать плату за просмотр фильмов в сети и скачивание музыки и книг неправильно. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Также 63% опрошенных считают, что для борьбы с распространением пиратских копий фильмов и сериалов необходимо обеспечить доступные цены для просмотра. Управляющий партнёр коллегии медиа-юристов Фёдор Кравченко рассказал «Радио 1» об ответственности за «пиратство».
По словам специалиста, в России каждый год возбуждают порядка 500 дел за нарушение исключительных прав, например, за показ фильма в кинотеатре без лицензии или продажу копий фильма. Однако простому россиянину, который посмотрел фильм на пиратском сайте ничего не грозит, подчеркнул юрист.
«Привлекать к ответственности можно тех, кто либо раздаёт пиратский контент с торрентов, либо создаёт сайт и на нём размещает экземпляры этого произведения, либо производит и торгует флешками, дисками. Если человек нашёл в интернете какой-то нелицензионный фильм, то привлечь к ответственности этого человека будет сложно. Это возможно только в том, случае, если он создаст копию этого фильма, и не только для личного использования, а начнёт распространять, давать друзьям или показывать в своём кафе или в другом общественном месте. Если он просто посмотрел этот фильм с семьей, то он не нарушил исключительное право», — сказал Фёдор Кравченко.
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#лицензии
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Российские власти потребовали объяснений от Исинбаевой, отрекшейся от Путина
Спортсменка Елена Исинбаева удалила фотографию с Путиным
21 сентября 2023, 15:48

Фото: сайт Кремля

Представители российской власти призвали спортсменку Елену Исинбаеву объяснить удаление фотографии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Утро.ру»
Из соцсетей спортсменки пропала фотография с президентом России Владимиром Путиным, которая была сделана во время проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Опубликовала её Исинбаева в 2017 году, когда заявляла о присоединении к Putin Team.

Первой, как сообщает «Утро.ру», отреагировала на это депутат Светлана Журова. Она предположила, что аккаунт спортсменки был взломан, или, что фото вообще не было на её личной странице. Депутат призвала Исинбаеву объяснить этот инцидент. 

С таким же призывом выступил депутат Дмитрий Свищев, который заявил, что скрытные действия Исинбаевой в соцсетях неясны, поэтому она должна открыто рассказать о причинах своих действий. 

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#елена исинбаева
#владимир путин
#фотография
#депутаты
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Москвичка переоделась в свою мать, чтобы снять деньги с ее счета
21 сентября 2023, 14:55

Фото: istockphoto/alexialex

В Москве произошла настоящая шпионская история. 49-летняя женщина переоделась и загримировалась под свою 72-летнюю мать, чтобы снять деньги с ее банковского счета.
В отдел полиции обратилась пожилая москвичка. Она рассказала, что всю жизнь работала врачом-рентгенологом и откладывала деньги на спокойную и безбедную старость. Однако когда она захотела проверить состояние своего счета, в банке очень удивились и сообщили, что он сама сняла все деньги, передает телеграм-канал Baza. По словам работников кредитной организации, она приходила в банк в сопровождении внучки.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что женщина, очень похожая на заявительницу, действительно приходила в банк в сопровождении молодой девушки. Выяснилось, что дочь и внучка потерпевшей составили и осуществили хитрый план. 49-летняя женщина взяла паспорт матери, покрасила волосы в седину, сделала такую же прическу, как у нее, а с помощью грима искусственно «состарила» лицо. После этого они с дочкой отправились в банк и сняли все деньги со счета матери и бабушки.

После этого аферистки купили себе новые айфоны, посетили салон красоты. Остальные деньги пошли на погашение микрозаймов. Полицейские возбудили уголовное дело о краже, но пожилая женщина очень жалеет своих дочь и внучку и просит следователей не наказывать их слишком строго.






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#паспорт
#план
#полицейские
#салон красоты
#волосы
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Юрист Соловьёв раскритиковал идею предоставления льгот работникам ОПК
Юрист Соловьёв: работники ОПК не нуждаются в льготах из-за высоких зарплат
21 сентября 2023, 14:45

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Сотрудники оборонно-промышленных предприятий имеют все необходимые надбавки. Об этом RT сообщил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять льготы при земельном и имущественном налогообложении для специалистов оборонно-промышленных предприятий, работающих на них не менее 15 лет.

По словам Соловьёва, работники ОПК и так получают надбавки в виде льготного стажа и права на досрочный выход на пенсию (при наличии определённых условий). Это связано с тем, что работа на таких предприятиях в настоящее время идёт в ускоренном, более активном режиме.

Также юрист уточнил, что льгота при земельном налогообложении будет действительна только в том случае, если у сотрудника ОПК есть участок. А льгота по имущественному налогу может предоставляться только по одному объекту недвижимости.

Собеседник RT отметил, что льготы должны получать нуждающиеся в них слои населения, а сотрудники ОПК к такой категории не относятся, поскольку имеют достаточно высокие зарплаты. 

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#юрист
#госдума
#депутат
#льготы
#оборона
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В Жуковском в преддверии отопительного сезона отремонтируют тепловые сети
21 сентября 2023, 14:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсуждался вопрос ремонта теплосетей, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава муниципалитета доложил губернатору, что до начала отопительного сезона 2023-2024 гг. в округе запланирован ремонт тепловых сетей протяженностью 1,8 км. ​Ремонт будет проводится в рамках госпрограммы.

Также специалисты построят блочно-модульную котельную и сети теплоснабжения в оздоровительном лагере «Восток-2».

Также, Юрий Прохоров рассказал, что на территории округа идёт реконструкция ВЗУ № 5, которая позволит обеспечить чистой водой порядка 40 тысяч жителей округа Жуковский.

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#строительство
#губернатор
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#взу
#андрей воробьёв
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Россиянам рассказали, от чего стоит отказаться в день осеннего равноденствия
День осеннего равноденствия нужно проводить в спокойствии
21 сентября 2023, 14:11

Фото: iStock/Arif_Vector

В день осеннего равноденствия важно проявлять гостеприимство и сохранять спокойствие. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».
День осеннего равноденствия в этом году выпадет на ночь 23 сентября. Солнце расположится перпендикулярно экватору Земли, сравняв продолжительность дня и ночи. После этой даты день начнёт сокращаться.

Это событие всегда носило сакральный характер. Так, на Руси оно приходилось на празднование Нового года. У славян было принято совершать различные обряды и ритуалы, поскольку считалось, что именно в этот день они приносят наилучший результат. 

«Вечерняя Москва» пишет, что в день осеннего равноденствия следует проявлять гостеприимство, стоит навестить родных и близких, а также приготовить пироги. Помимо этого, следуя обычаям предков, можно обратиться к высшим силам, которые помогут исполнить желаемое.

Также существует и ряд запретов. Поскольку этот день рекомендуется провести в спокойствии, стоит отказаться от уборки, ремонта, крупных покупок, а также не ссориться и не отказывать в помощи нуждающимся в ней.

Существует поверье, что дожди и холод придут не скоро, если в день осеннего равноденствия будет хорошая, тёплая погода. А признаком холодной и снежной зимы считается большое количество желудей на земле осенью. 

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