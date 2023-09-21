Автоэксперт Шкуматов оценил идею продления срока действия водительских прав

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Автоэксперт Пётр Шкуматов заявил в беседе с NEWS.ru, что продление срока действия водительского удостоверения сразу до 20 лет – абсолютно логичная мера, которая не создаст дополнительных проблем различным профильным ведомствам.
Он уточнил, что медицинские учреждения загружают данные в базу ГИБДД через систему обмена данными. Если возникнет необходимость приостановить действие водительского удостоверения, например, по причине заболевания водителя, это будет сделано сразу в системе.
Кроме того, собеседник NEWS.ru отметил, что в настоящее время всё популярнее становятся электронные права, изменить данные в которых также не составит труда.
По мнению Шкуматова, этот законопроект будет принят.
Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв выступил с предложением продлить срок действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет.
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Кроме того, собеседник NEWS.ru отметил, что в настоящее время всё популярнее становятся электронные права, изменить данные в которых также не составит труда.
Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв выступил с предложением продлить срок действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет.
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Анастасия Чинкова