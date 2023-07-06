Автоэксперт Шкуматов рассказал, как подготовить автомобиль к жаре

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Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта Петр Шкуматов рассказал, что за состоянием автомобиля нужно следить круглый год, тогда никаких неожиданных поломок в жару не случится.
Современный автомобиль не требует никакого дополнительного обслуживания или внимания в жарких условиях. Все современные машины приспособлены к работе при температурах +40-+60 градусов. По словам Петра Шкуматова, все необходимые технические системы, обеспечивающие функционирование систем, в современных автомобилях есть.
По словам автоэксперта, если человек халатно относится к эксплуатации своего авто, то он может получить поломки абсолютно на ровном месте, вне зависимости от погоды. Но в жару всё-таки стоит обратить внимание на одну деталь.
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«Если автомобилист содержит машину в техническо-исправном состоянии: меняет масла, свечи, фильтры, то с авто в жару не случится абсолютно ничего. Никакого дополнительного внимания уделять машине не нужно. А если автомобиль содержится из рук вон плохо, то он может сломаться в любую погоду»,- считает Петр Шкуматов.
«Автомобилистам стоит уделить внимание состоянию радиатора, который охлаждает антифриз. Он может забиваться пухом, мусором. Эффективность охлаждения может падать. Нужно посмотреть на состояние радиатора и по возможности заехать на специальную автомойку, чтобы очистить его. Тогда и кондиционер будет работать лучше, и сама машина будет охлаждаться в штатном режиме», - сказал в заключении Петр Шкуматов.
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Мария Фирсова