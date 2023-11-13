Автоэксперт Субботин: Надо запретить проезд грузовиков по трассам в выходные

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Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал запрет проезда грузовиков по трассам в выходные, а также праздничные дни задачей номер один.
Такие меры, по его словам, способствуют уменьшению пробок на дорогах.
Он также отметил, что среди курортных трасс летом больше загружены как раз платные участки, а не бесплатные. При этом, по его словам, необходимо работать с тарифами на эти дороги из-за повышения цен относительно зарплат.
До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что разгружать летом курортные трассы можно с помощью льготных коридоров. По его мнению, на таких временных коридорах автомобили из определённых федеральных округов могли бы ехать со скидкой в 50% для проезда по платным участкам трассы М-4, что значительно решило бы проблему многокилометровых пробок на трассах в летний период.
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«Это задача номер один. С вечера пятницы до воскресенья — движение только легковых автомобилей и тех, кто везёт скоропортящиеся продукты», — пояснил в беседе с RT Субботин.
До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что разгружать летом курортные трассы можно с помощью льготных коридоров. По его мнению, на таких временных коридорах автомобили из определённых федеральных округов могли бы ехать со скидкой в 50% для проезда по платным участкам трассы М-4, что значительно решило бы проблему многокилометровых пробок на трассах в летний период.
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Мелисса Тимофеева