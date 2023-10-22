Автомобилисты требуют ограничить комиссии дилеров

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Национальный автомобильный союз (НАС) направил Минпромторгу, ФАС и Банку России обращение, где просит обратить внимание на слишком высокие комиссии дилеров, а также принять меры для ограничения таких комиссий.
Национальный автомобильный союз (НАС) обращает внимание на слишком высокие дилерские комиссии. О письмах, направленных ведомствам, пишет в телеграм-канале вице-президент союза Антон Шапарин.
Купить даже подержанную машину сейчас не может себе позволить большинство жителей РФ. Цены на автомобили стали слишком высокими. Люди берут автомобильные кредиты со ставкой порой больше 18%. Комиссия крупного дилера за оформление таких кредитов может достигать ещё 9% от размера займа.
НАС надеется, что на эту проблему обратят внимание и скорректируют законодательство таким образом, чтобы появилась хоть какая-то экономия. Комиссии следует ограничить, по мнению автомобилистов, максимальной планкой в 4%.
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Купить даже подержанную машину сейчас не может себе позволить большинство жителей РФ. Цены на автомобили стали слишком высокими. Люди берут автомобильные кредиты со ставкой порой больше 18%. Комиссия крупного дилера за оформление таких кредитов может достигать ещё 9% от размера займа.
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Мария Фирсова