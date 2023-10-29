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Автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли

29 октября 2023, 13:11
Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли. Об этом сообщил оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Автомобилистов, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина перекрытия движения не сообщается.

Ранее сообщалось, что Украина разрабатывала беспилотники, которыми была совершена атака на Крымский мост, вместе с ЦРУ и другими западными разведками. Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) произвела второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого. Морские дроны, которые для этого использовались, были разработаны в рамках секретной миссии совместно с ЦРУ и другими иностранными спецслужбами.

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Экс-депутат Рады Фарион призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины
29 октября 2023, 12:19

Фото: iStock/Mykola Churpita

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что Киеву следует утилизировать русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык. Об этом Фарион сообщила в интервью программе «Говорит большой Львов».
«Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли», — пояснила украинский экс-депутат.

Бывший депутат Верховной рады Фарион известна своими высказываниями националистического характера. Она не единожды призывала применять насилие против украинцев, которые говорят на русском языке. 

Ранее сообщалось, что Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языка. Ректор вуза Владимир Бугров отметил, что изучение в украинских школах русского языка и литературы не нужно.

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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Леус: потепление до плюс 10 градусов и дождь придут в Москву на следующей неделе
29 октября 2023, 10:33

Фото: iStock/Germanovich

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что потепление до плюс 10 градусов и дождь ожидаются в Москве на следующей неделе, передает РИА Новости.
Сообщается, что в понедельник ожидаются плюс 3 – плюс 5 градусов, а также осадки в виде снега, местами с ледяными дождями. Во вторник температура воздуха составит плюс 8 – плюс 10 градусов, количество осадков сократится.

В четверг температура воздуха начнет понижаться. В пятницу москвичей ждет плюс 1 – плюс 3 градуса и снег.

Напомним, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области назвало правила безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. 

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Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму
Мурадов: потомок Екатерины II Андрей Калагеорги намерен поселиться в Крыму
29 октября 2023, 10:21

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщил, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Мурадова, намерение Калагеорги является «очень символичным и показательным». 

Ранее сообщалось, что потомок в восьмом колене российского императора Николая I Гавриил Дорошин присоединился к военным действиям в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, заняв позицию пулеметчика. Ранее молодой Дорошин проживал в Лионе, Франция, и стремился стать фотографом. Дорошин объяснил свой выбор тем, что чувствовал себя вдохновленным военным прошлым своих предков и хотел «подражать их доблести».

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29 октября — День автомобилиста: кого поздравляют и как отмечают
29 октября 2023, 00:05

Фото: istockphoto/Natalia Kokhanova

Профессиональный праздник российские водители ежегодно отмечают 29 октября. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать этот день, кого поздравить и что подарить работникам транспорта.

День автомобилиста – 2023: история праздника


Впервые день автомобилиста был учрежден в 1976 году. Прежде торжество имело название —День работников автомобильного транспорта, но позже было переименовано. Праздник был учрежден для того, чтобы подчеркнуть важность профессии водителя и ее необходимость для общества.

С инициативой установить торжество выступили граждане, которые обратились к властям с просьбой выделить день, посвященный профессиональным водителям.

День автомобилиста – 2023: кого поздравляют


В этот день заслуженные поздравления принимают работники транспортной отрасли: водители грузового транспорта, такси, троллейбусов, автобусов, трамваев. К этому торжеству часто приурочены выставки автомобилей, техники, современного вида транспорта. В День автомобилиста также проводятся гонки и автопробеги.

Поздравить также стоит тех, кто занимается обслуживанием машин и трудится на автопромах.

Что подарить автомобилисту


Водителям пригодятся в профессиональной деятельности дорожные карты, навигаторы, прикуриватели, держатели для девайсов, автомобильные чехлы, оплетки на руль и т.д. 

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В Кашире пройдет выставка-продажа фермерской продукции «Золотая осень»
28 октября 2023, 20:52

Фото: iStock/puflic_senior

Совсем скоро в Кашире стартует выставка-продажа фермерской продукции «Золотая осень», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Выставка «Золотая осень» в Кашире будет проходить с 6 по 12 ноября. 

На мероприятии каширянам удастся приобрести натуральную фермерскую продукцию, а также познакомиться с местными производителями. 

Посетители выставки смогут продегустировать и приобрести не только овощи и фрукты, но и другую продукцию: мясную, молочную и хлебобулочную продукцию, сыры, рыбу и мед.

Все желающие принять участие в осенней выставке приглашаются на выставку, которая расположится на улице Садовая, неподалеку от дома 33.

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В Риме участники шествия в поддержку Палестины сняли флаг Израиля со здания ООН
28 октября 2023, 20:32

Фото: iStock/Racide

В Риме проходит шествие в поддержку Палестины, в котором принимает участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства отмечает, что во главе колонны демонстрантов растянут баннер, надпись на котором гласит: «Стоп геноциду, конец оккупации». Участники шествия выкрикивают лозунги в поддержку Палестины и оскорбления в адрес Израиля.

Уточняется, что большая часть участников состоит из представителей арабской диаспоры, но к ним присоединились и студенческие группы с активистами. 

Когда шествие дошло до штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, протестующие сняли со здания флаг Израиля. 

В пресс-службе полиции Рима сообщают, что в шествии принимает участие 15 тысяч человек. При этом столкновений с правоохранительными органами отмечено не было.

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Каширские первоклассники побывали в походе по местам боевой славы
28 октября 2023, 20:27

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира

Первоклассников из Каширы сводили в поход по местам боевой славы, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В увлекательное историческое путешествие отправились ученики школы МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова». 

Поход по местам боевой славы приурочен к годовщине битвы под Москвой, которая состоялась в декабре 1941 года. 

«На развилке Волгоградского и Воронежского шоссе, всего в 1 километре от Каширы, ученики рассмотрели монумент танка Т-34 из Кантемировской дивизии. Ребята увидели величественный обелиск-памятник с Вечным огнем на склоне долины небольшой речки Мутенки у окраины Зендиково», - рассказали представители администрации. 

Школьника также удалось подкрепиться настоящей солдатской едой - кашей и горячим чаем.

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#кашира
#подмосковье
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Глава Каширы Шувалов посетил мебельную фабрику «МФС-77»
28 октября 2023, 20:15

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил мебельную фабрику ООО «МФС-77», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
ООО «МФС-77» занимается изготовлением мебели на заказ. Предприятие начало свою работу в 2019 году и продолжает развиваться по сей день. В настоящее время «МФС-77» выполняет порядка ста заказов каждый месяц.

С рабочим визитом предприятие посетил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Вместе с ним осмотреть фабрику прибыл и депутат окружного Совета депутатов Игорь Булатов, а также представители администрации.

Отмечается, что сейчас в Кашира активно развивается предпринимательство. Около двух тысяч субъектов малого и среднего бизнеса процветают на территории городского округа Кашира в настоящее время.

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#подмосковье
#мебель
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Умерла внучка Горького актриса Дарья Пешкова
28 октября 2023, 18:09

Фото: iStock/Jack Holliday

Внучка писателя Максима Горького, актриса Дарья Пешкова скончалась на 97 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Вахтангова.
Дарья Пешкова более 70 лет служила в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, где сыграла порядка полусотни ролей. 

Актриса, внучка великого русского писателя Максима Горького (настоящее имя – Алексей Пешков), родилась 12 октября 1927 года в итальянском Неаполе. В 1949 году она окончила Щукинское театральное училище, после чего поступила на службу в Вахтанговский театр. 

Одной из последних работ Пешковой стала роль в спектакле, поставленном по пьесе её деда, Максима Горького, 
«Зыковы».

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