Автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли. Об этом сообщил оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее сообщалось, что Украина разрабатывала беспилотники, которыми была совершена атака на Крымский мост, вместе с ЦРУ и другими западными разведками. Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) произвела второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого. Морские дроны, которые для этого использовались, были разработаны в рамках секретной миссии совместно с ЦРУ и другими иностранными спецслужбами.
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Екатерина Коршунова