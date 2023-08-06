Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.
Ранее в воскресенье, 6 августа, движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
Отмечается, что причины остановки движения автотранспорта на мосту не сообщаются.
Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
Глава городского округа Дмитрий Жариков сообщил, что детали беспилотника частично упали на детскую площадку в Подольске. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.
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Отмечается, что причины остановки движения автотранспорта на мосту не сообщаются.
Глава городского округа Дмитрий Жариков сообщил, что детали беспилотника частично упали на детскую площадку в Подольске. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.
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Екатерина Коршунова