Автопробег в честь подвига Героев-Панфиловцев прошел в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В Волоколамском округе прошел автопробег в честь подвига Героев-Панфиловцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В автопробеге приняли участие жители из деревень Шитьково и Соснино, а также соседний поселков.
Колонну машин возглавил руководитель военно-патриотического клуба «Панфиловец» Сергей Бобинов.
Стоит отметить, что все участники акции посетили мемориальный комплекс Героям-Панфиловцам в Дубосеково, воинское мемориальное кладбище в Волоколамске, Иосифо-Волоцкий монастырь, а также побывали на месте гибели генерала Панфилова.
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Колонну машин возглавил руководитель военно-патриотического клуба «Панфиловец» Сергей Бобинов.
«На Ждановском шоссе в городе Волоколамске стоит большая белая цифра 41. Про нее мало кто знает и помнит, почему она там стоит. А ведь 15 ноября 1941 года первый танковый удар и прорыв немцы пытались совершить именно в том месте. И тогда наши воины отбросили гитлеровцев за реку Ламу», – поделился Сергей Бобинов.
Стоит отметить, что все участники акции посетили мемориальный комплекс Героям-Панфиловцам в Дубосеково, воинское мемориальное кладбище в Волоколамске, Иосифо-Волоцкий монастырь, а также побывали на месте гибели генерала Панфилова.
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Мира Полтева