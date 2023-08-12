Автор учебника истории рассказал о новом взгляде на Российскую империю

РИА Новости/Владимир Астапкович
В новом учебнике истории для 5-9 классов будет пересмотрена оценка Российской империи. Об этом рассказал составитель пособия, ученый-историк Александр Чубарьян.
Ранее все мировые империи состояли из заморских владений. Только Российская империя составляла единое географическое и экономическое пространство. Поэтому страны, ныне составляющие СНГ, присоединяясь к России, сразу входили в это пространство, становясь с Россией как бы единым целым. Поэтому, подчеркнул Александр Чубарьян, он видел для себя очень важной задачей разъяснение того, что Российская империя имела множество существенных различий с классическим вариантом колониализма, таким как, например Британская империя.
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