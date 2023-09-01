«Авто.ру»: Больше половины российских водителей не знают о новых штрафах с 1 сентября

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В России более половины автомобилистов, а именно 54%, не знают, какие штрафы начали действовать с 1 сентября 2023 года. Это следует из результатов опроса, проведенного аналитиками сервиса по продаже машин «Авто.ру».
К новости об усилении контроля за уровнем тонировки стекол водители в значительной степени отнеслись безо всякого интереса (33%). Что касается введения штрафов за неисправную систему ABS, то для целого ряда водителей это стало стимулом проверить состояние своей машины. Так, накануне введения заперта на езду на автомобиле с неисправной ABS 27% опрошенных уже успели проверить работоспособность системы. Столько же автовладельцев готовы к данному нововведению, около 20% собираются оценить работу системы в течение сентября, и только 23% не собираются дополнительно тестировать свою машину.
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Александр Бойцов