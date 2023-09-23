Автосалон разорился из-за дефектных моторов Land Rover

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Крупный автодилер из британского Стейблфорда (графство Стаффордшир) закрылся после 30 лет работы из-за слишком высоких затрат на ремонт по гарантии подержанных Land Rover с проблемными двигателями.
The Sun пишет, что многие двигатели выходят из строя после пробега менее 10 тыс. миль (16 тыс. км), а прямые затраты на ремонт принесли ущерб балансу Autovogue UK Limited в прошлом году примерно в £198 тыс. (23,4 млн рублей). Такие данные приводятся из заявления Autovogue UK Limited.
Это случилось из-за некачественного производства этих автомобилей группой Jaguar Land Rover, а не из-за сопутствующих работ, считают в компании.
Автодилер пытался отказаться от Land Rover и заняться продажей более надёжных немецких автомобилей, но переговоры сорвались из-за экономической ситуации.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время на российском рынке не появятся иномарки стоимостью ниже одного миллиона рублей.
Уточняется, что до конца текущего года цены на автомобили будут повышаться. Это связано с нестабильным курсом рубля и увеличившимися расходами на таможенное оформление. Кроме того, влияют на стоимость удорожание производства, расходы на запчасти и нехватка электронной компонентной базы.
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Это случилось из-за некачественного производства этих автомобилей группой Jaguar Land Rover, а не из-за сопутствующих работ, считают в компании.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время на российском рынке не появятся иномарки стоимостью ниже одного миллиона рублей.
Уточняется, что до конца текущего года цены на автомобили будут повышаться. Это связано с нестабильным курсом рубля и увеличившимися расходами на таможенное оформление. Кроме того, влияют на стоимость удорожание производства, расходы на запчасти и нехватка электронной компонентной базы.
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Мария Фирсова