«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в России выросли в несколько раз

Фото: iStock/SergeyTikhomirov
По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза.
По итогам июня продажи новых легковушек в России выросли до 82,4 тысяч штук, что в 2,5 раза больше, чем результат 2022 года.
30% от проданных в июне автомобилей приходится на отечественные Lada ― 23,7 тыс. машин. На втором месте китайский Chery (более 10 тыс.), на третьем ― Haval (более 8 тыс.), на четвертом расположился Geely (почти 7 тыс.). Топ-5 замкнул Changan (более 3 тыс.).
Самой популярной моделью в июне стала Lada Granta, за ней следует Haval Jolion. Тройку замыкает Chery Tiggo 7 Pro Max.
Всего в первом полугодии нынешнего года в России продано 401,6 тысяч новых легковых автомобилей. Что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты считают, что российский авторынок новых легковушек «уже вышел «в плюс».
Читайте также:
В Германии россияне жалуются на конфискацию автомобилей
В РФ хотят ввести максимальную наценку на автомобили
Автоэксперт Кадаков рассказал, чего стоит ожидать от возрождения автобренда «Ока»
30% от проданных в июне автомобилей приходится на отечественные Lada ― 23,7 тыс. машин. На втором месте китайский Chery (более 10 тыс.), на третьем ― Haval (более 8 тыс.), на четвертом расположился Geely (почти 7 тыс.). Топ-5 замкнул Changan (более 3 тыс.).
Всего в первом полугодии нынешнего года в России продано 401,6 тысяч новых легковых автомобилей. Что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты считают, что российский авторынок новых легковушек «уже вышел «в плюс».
Читайте также:
В Германии россияне жалуются на конфискацию автомобилей
В РФ хотят ввести максимальную наценку на автомобили
Автоэксперт Кадаков рассказал, чего стоит ожидать от возрождения автобренда «Ока»
Мария Фирсова