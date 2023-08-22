«АвтоВАЗ» начнёт выпускать Lada Aura в 2024 году

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Проект по выпуску Lada Aura будет иметь успех только в условиях стабильного спроса.
Ранее сообщалось, что с 14 августа «АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Предполагается выпуск 650 машин этой модели.
«Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока», — подчеркивает «АвтоВаз».В сообщении компании также говорится, что в число 650 автомобилей войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. По информации производителя, она будет собрана в Ижевске.
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