«АвтоВАЗ» объяснил, почему Lada не завелась у Грефа

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Напомним, президент компании Максим Соколов в рамках ПМЭФ решил представить Силуанову машину, предназначенную для чиновников, ей оказалась Lada Aura. Министр внимательно осмотрел новинку, затем сел сам за руль и проехался на ней. Когда автомобиль решил испытать Греф, машина не завелась.
«После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение», - объяснили в «АвтоВАЗе».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Андрей Воробьев представил Герману Грефу Центр искусственного интеллекта.