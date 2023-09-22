АвтоВАЗ объявил о старте продаж в России новой Lada Granta Sport

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Автомобиль предлагается в кузове седан и лифтбек. Стоимость автомобиля с кузовом седан обойдется в 1 249 900 рублей, а лифтбек ― от 1 289 900 рублей. Автомобиль оснащен 16-клапанным 118-сильным двигателем объемом 1,6 литра вместе с пятиступенчатой механической трансмиссией. Автомобили также оснащены кондиционерами, подогревом сидений и зеркал, системой АБС, аудиосистемой, подушками безопасности и другими опциями.
Также «Лада Гранта Спорт» отличается от обычной модели аэродинамическим обвесом, а именно, новая машина оснащена порогами, спойлером на крыше багажника и измененными бамперами.
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