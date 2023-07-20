«АвтоВАЗ» отзывает 80 тысяч автомобилей из-за отсутствия системы ГЛОНАСС

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Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил компанию по дооснащению автомобилей семейств Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. На них будут установлены устройства вызова экстренных оперативных служб (блоков «ЭРА-ГЛОНАСС»).
Чтобы узнать, попадает ли машина под кампанию по дооснащению, достаточно проверить его по VIN-коду на официальном сайте Lada или на портале Росстандарта. Отмечается, что все работы по установке устройств для автовладельцев будут бесплатными.
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Александр Бойцов