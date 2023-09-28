«АвтоВАЗ» продаёт автомобили онлайн

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Российская компания «АвтоВАЗ» запустила онлайн-продажи автомобилей Lada, которые можно купить по заводской цене.
«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей», — сообщает пресс-служба предприятия.Оформление сделки и выдача автомобиля проходят в одном из дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. В данный момент по заводской цене можно приобрести онлайн Lada Granta в комплектации Standart и Drive Active.
В базовой комплектации Luxe (в марте она стоила 1 175 900 рублей) новая Lada Niva Bronto подорожала до 1 209 900 рублей. Версия Prestige обойдётся примерно в 1 259 900 рублей.
Ранее маркетплейс Ozon запустил продажи китайских автомобилей Chery. Автомобиль можно приобрести пока только в Москве и Подмосковье. Список городов будет расширяться.
Сейчас к покупке доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайской марки Chery. Представитель Ozon уточнил, что за гарантию и сервисное обслуживание будет отвечать дилер. Также маркетплейс не предоставляет кредит на покупку машин.
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Мария Фирсова