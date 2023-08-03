«АвтоВАЗ» сообщил, что располагает мощностями для обеспечения чиновников автомобилями

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Компания «АвтоВАЗ» обладает необходимыми мощностями для обеспечения поставок автомобилям чиновникам в необходимом количестве. Об этом сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день «АвтоВАЗ» обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями», — подчеркнул крупнейший российский производитель легковых автомобилей.
Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. Путин подчеркнул, что повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на отечественного производителя. При этом, по его словам, полностью от импорта отказываться не стоит.
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