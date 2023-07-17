«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с ABS

Фото: РИА Новости/Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
Уточняется, что антиблокировочная система будет устанавливаться на все модели автомобилей, начиная с комплектации Classic. Внедрение ABS сделает авто безопаснее при осуществлении маневров и позволит сохранить управляемость при экстренном торможении, отмечает компания.
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